Kledinglijn en fakenummer in strijd tegen sistuig

Nageroepen worden bij het uitgaan, hinderlijk meelopen, vragen of je seks wil. Herkenbaar voor de meeste vrouwen die ’s avonds de stad ingaan. Ook medeontwerpsters Annebel de Kok en Esther van Brakel ontkomen er niet aan, maar zij bedachten het project Fopline Bling op dit soort gasten voor paal te zetten. Een speciale kledinglijn en fake telefoonnummer tegen dit zogenaamde ‘catcalling’ moeten daarbij gaan helpen.



„Wij zijn beiden een paar jaar geleden vanuit Brabant naar Rotterdam gekomen en dat naroepen is wel een ding hier”, legt Annebel uit. „Toen ik nog in Delfshaven woonde en ’s nachts vanuit de stad naar huis ging, was het vooral op de Nieuwe Binnenweg heel erg. Elke dag was het wel raak.” Naar eigen zeggen voelde ze zich niet onveilig, maar was het wel erg ongemakkelijk. „Ik dacht wel na over welke jas ik aantrok. Liever een lange dan een korte jas. En als je erop ingaat, willen ze je nummer.” Van de aangekondigde boete verwacht ze niet heel veel. „Met ons fake telefoonnummer en kledinglijn grijpen we de macht een beetje terug.”

Het idee voor de kledinglijn en het fake telefoonnummer ontstond al een jaar geleden, maar nu pas komen ze aan de uitwerking toe. De kledinglijn gaat bestaan uit kledingstukken met teksten die dat soort gasten naar meiden roepen. Annebel: „Zoals ‘hee psst meisje’ en zo. Op andere kledingstukken gaan we teksten zetten die meiden het liefst zouden roepen, maar niet altijd durven zoals 'misschien ruk je te weinig’.” Voor de teksten zoeken de twee ontwerpsters nog input van meiden die ook te maken hebben met naroepen. „We willen de teksten verzamelen en de leukste op kledingstukken gaan zetten. Ook het indoen van oortjes schijnt te helpen, dus die verwerken we als detail in de broek.”



Het faketelefoonnummer moet de naroepers letterlijk op hun nummer gaan zetten. „Meiden die ons mailen met zinnen voor de kleding krijgen het nummer, want het moet natuurlijk niet bekend worden bij die gasten”, legt Annebel uit. „We gaan een zogenaamd catcallcenter opzetten in de Wijnhaven. De telefoon rouleert van eigenaar, dus we zijn benieuwd naar de gesprekken die ontstaan. De mooiste zinnen daaruit gaan we exposeren in de Wijnhaven. We denken zo het probleem op een leuke manier op te lossen.”

Als alles goed gaat, is de kleding in september te koop. Annebel: „Dan willen we ook het telefoonnummer in de lucht hebben.” Meer informatie is te vinden op http://annebeldekok.wixsite.com/foplinebling.