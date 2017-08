Bezitters oldtimer woest vanwege boetes milieuzone

De stichting Rotterdamse Klassiekers is des duivels nu blijkt dat een aantal van haar leden met een vehikel van een bouwjaar van voor 30 juni 1992 een boete gekregen heeft omdat ze in de milieuzone rond gereden hebben. „De rechter heeft duidelijk gezegd dat benzine en LPG auto’s van voor 1992 de milieuzone in mogen. Dat oordeel respecteert de wethouder al niet. Maar nu gaat hij ook nog boetes sturen terwijl hij had gezegd dat niet te doen voor 18 september. Dit is het zoveelste bewijs van onvermogen”, zegt Niels van Ham, woordvoerder van Rotterdamse Klassiekers.

Van Ham zat deze week samen met het bestuur van Rotterdamse Klassiekers bij de advocaat om uit te dokteren welke juridische stappen ze gaan nemen tegen het besluit van wethouder Pex Langenberg (D66) van mobiliteit om benzineauto’s van voor 1992 toch te weren. „We vragen ons serieus af of we nog een rechtszaak aan de reeks van zaken moeten toevoegen: eentje tegen de wethouder wegens onbehoorlijk bestuur. Dit kan toch echt niet meer.”

Software

Langenberg stuurt deze week een brief naar de gemeenteraad waarin hij meldt dat de gemeente afgelopen weken 15 eigenaren van auto’s die rijden op LPG en benzine van voor 1992 onterecht een boete gestuurd heeft. Oorzaak was een fout in de software waardoor de kentekens van LPG-auto’s niet uit het systeem gefilterd bleken te worden. De gemeente schrapt de onterecht verstuurde boetes.

Raadsleden reageerden geïrriteerd op de foute boetes van de wethouder. „Dit is onbehoorlijk. Langenberg moet zijn excuses maken en de slachtoffers een bloemetje sturen”, zegt Barbara Kathmann (PvdA).

Voor VVD-raadslid Jan-Willem Verheij is daarmee de kous lang niet af. „Dit is de zoveelste fout bij het instellen van de Milieuzone en het zoveelste bewijs van onvermogen van deze wethouder. Hij is gewoon niet in staat om het proces te managen. Hij moet zijn ogen uit zijn kop schamen voor zijn amateuristische optreden.”

Doorverbonden

Eerder deze maand postte de bezitter van een LPG auto uit 1992, Joris Rockx een bericht op zijn Facebook-pagina met afbeeldingen van de twee boetes die hij ontving na het betreden van de Milieuzone. „Ik ben wel drie dagen bezig geweest om een ambtenaar te bereiken die in staat was om de boetes te verscheuren. Je moet het algemene nummer bellen, 14010. Dan word je eindeloos doorverbonden.”

Rockx deed enkele weken geleden aangifte bij de politie tegen Langenberg wegens machtsmisbruik. Reden is dat Langenberg weigert uitvoering te geven aan het oordeel van de rechter dat benzine en LPG-auto’s van voor 1992 de milieuzone wel in mogen. Dat vindt Rockx niet terecht.

Aangifte

Het Openbaar Ministerie stuurde hem echter onlangs een brief waarin staat dat de officier van justitie de aangifte niet in behandeling neemt. Als reden voert deze aan dat het besluit om benzine en LPG-auto’s van voor 1992 uit de Milieuzone te weren door het stadsbestuur als geheel genomen terwijl Rockx aangifte deed tegen de persoon Pex Langenberg.

Ook daarmee is Rockx het niet eens. „Het hele stadsbestuur was op vakantie. Alleen Langenberg was er. Dus met wie heeft hij zijn besluit dan overlegd?” Rockx stapt nu naar het hoger gerechtshof in Den Haag en vraagt de rechters daar het Openbaar Ministerie van Rotterdam op te dragen de aangifte tegen Langenberg wel in behandeling te nemen.