Babylijkje gevonden in bosjes Rotterdam-Zuid

Het stoffelijk overschot dat donderdagochtend werd ontdekt op de Kop van Zuid blijkt van een baby te zijn. Dat heeft de politie Rotterdam laten weten. Het lichaampje zat in een zak die door een voorbijgangster werd gevonden.

Na de ontdekking werd de omgeving afgezet voor onderzoek. De lugubere vondst werd gedaan in een plantenbak achter het Nieuwe Luxor Theater. Medewerkers van de Forensische Opsporing begonnen direct een onderzoek. Onduidelijk is nog wie de baby is en hoelang het dode kindje daar heeft gelegen.

De politie roept getuigen die de afgelopen dagen op de Kuip van Zuid zijn geweest en iets opvallends te hebben gezien, zich te melden. Er is een grootschalig rechercheteam opgezet om de identiteit en doodsoorzaak te onderzoeken.