‘Aboutaleb had na 1e verkrachting moeten ingrijpen’

Burgemeester Aboutaleb had meteen moeten laten weten dat er sprake was van aanrandingen en verkrachtingen van jonge vrouwen die volgens meldingen plaatsvonden nadat zij een bezoek aan Club Vie gebracht hadden. Dat zegt de eigenaar van de club, Tony Carbonaro. „Hij heeft daar tot anderhalf jaar na de eerste melding mee gewacht. Dat was nergens voor nodig. Al die tijd wist ik van niks.”

Donderdag diende in de Rotterdamse rechtbank het kort geding van Club Vie tegen de gemeente vanwege de sluiting van drie maanden. Daardoor loopt Carbonaro naar eigen zeggen zeker 550.000 euro omzet mis en lijdt hij 150.000 euro verlies omdat hij de vaste kosten zoals huur van het pand onder de Willemsbrug en 45 man personeel wel gewoon moet doorbetalen.

Seksueel misbruik

Volgens Aboutaleb moet de club dicht omdat vrouwelijke bezoekers van Club Vie risico lopen om aangerand of verkracht te worden. De daders zouden volgens de gemeentelijke rapportage die ten grondslag ligt aan de sluiting verdovende middelen in de drankjes van bezoeksters doen, hen daarna naar buiten lokken om hen daar seksueel te misbruiken en in een aantal gevallen met de auto naar woningen brengen waar ze hen verkrachtten.

De rapportage van de gemeente is gebaseerd op in totaal elf meldingen van slachtoffers bij de politie. De eerste melding vond al plaats in januari 2016. Daarin schrijft het slachtoffer dat ze een bezoek gebracht heeft aan Club Vie en dat ze daarna verkracht is in het trappenhuis van een flatgebouw. Meer informatie staat er niet bij. Ook de exacte datum ontbreekt.

In februari 2016 ontvangt de politie weer een melding, maar nu van een ander slachtoffer. Daarin staat dat een jonge vrouw op de openbare weg verkracht is en dat de rits van haar broek open staat en dat zij een verwarde indruk maakt. Later blijkt dat de vrouw tegen de politie zegt dat er niks gebeurd is en dat zij te veel gedronken heeft.

Filmpje

In mei 2016 doet een filmpje de ronde via Whatsapp dat in bezit is van Metro. Daarop is te zien dat een man seks heeft met een jonge vrouw. De man heeft zijn broek op zijn enkels. De vrouw maakt kreungeluiden en ligt slap op haar rug op de stoep van het Haringvliet. Deze straat ligt op een paar honderd meter afstand van Club Vie, uit het zicht van de camera’s die rondom de club hangen. Het filmpje is opgenomen door omstanders. Volgens Carbonaro was de toon van de personen die het filmpje toen appten dat het asociaal was om in het openbaar seks te hebben.

Naar aanleiding van dit filmpje heeft Carbonaro wel direct na het incident een gesprek met de politie gehad. „Ze kwamen om camerabeelden vragen. Die hebben we gegeven. Daarop is te zien dat de vrouw de club verlaat met mannen die zij zegt te kennen. Ook is te zien dat onze portier dat bij haar checkt en dat zij haar armen om de man heen slaat met wie zij vertrekt. Wie zijn wij dan om haar dat te verbieden?”

Volgens Carbonaro meldt de rapportage van de gemeente dit incident en staat daarin dat het gaat om verkrachting mogelijk door meer personen waarbij het slachtoffer vermoedelijk gedrogeerd is. Pas in april 2017 waarschuwt de politie burgemeester Aboutaleb dat er sprake is van een reeks zedendelicten die verband hebben met bezoekers van Club Vie. „Dat is ook de reden dat de burgemeester niet eerder heeft ingegrepen”, aldus de woordvoerder van de gemeente. „Omdat de politie hem niet eerder ingelicht heeft.”

Daarna volgden gesprekken van ambtenaren van de directie Veiligheid van de gemeente en van de politie met de eigenaar van Club Vie. Hem wordt medegedeeld dat er op dat moment sinds 2016 sprake is van een reeks van acht incidenten. Het gaat daarbij om aanranding, verkrachting, beneveling door overmatig alcoholgebruik - al dan niet genuttigd in de club - en mogelijke drogering van de slachtoffers via verdovende middelen in drankjes. Dat laatste zou plaats gevonden moeten hebben in Club Vie. De rapportage meldt niet dat daar enig bewijs van is.

De zedendelicten vinden geen enkele keer plaats in Club Vie. De politie laat ook weten dat geen enkel slachtoffer aangifte gedaan heeft tegen de club zelf. De politie wil niet zeggen of de slachtoffers van de inmiddels elf binnengekomen meldingen van seksueel geweld - de laatste op 23 juli - formeel aangifte gedaan hebben bij de politie. Een bron binnen de politie meldt dat de zedendelicten waarvan bezoekers van Club Vie melding gemaakt hebben langer bekend zijn bij de politie. „De dienst Opsporing had ze op de plank gelegd.” Een woordvoerder van de politie zegt dat ze „niet gelooft in de bron”.

Kort geding

De rechter besluit dinsdag 22 augustus of Club Vie weer open mag of voorlopig gesloten blijft. Bestuurslid Marco Bunk van Koninklijke Horeca Nederland vindt net als Carbonaro dat Aboutaleb veel eerder werk had moeten maken van de meldingen bij de politie van aanranding en verkrachting tijdens het uitgaan in Rotterdam. „De samenleving verruwt, ook de manier van met elkaar omgaan tijdens het uitgaan. Dat is al heel lang aan de gang. De hele stad heeft ermee te maken. Al die bezuinigingen op de politie maken het er niet beter op. Er lopen steeds minder agenten rond. Daar kan je de ondernemer van een succesvolle, bekende club als Vie niet op afrekenen. Zeker niet als je bedenkt hoeveel maatregelen hij al genomen heeft om bezoeksters te beschermen.”