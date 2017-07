School verbiedt hoofddoek bij uitreiking, DENK boos

Melanchton Mavo Schiebroek heeft zich de woede van DENK op de hals gehaald. Leerlingen mogen namelijk geen hoofddoek dragen naar de diploma-uitreiking.

Discriminatie

In een nieuwsbrief schrijft de school: „Het is voor leerlingen van onze school niet toegestaan om tijdens deze avond een hoofddoek of ander hoofddeksel te dragen”, wat bij DENK in het verkeerde keelgat schiet. „Bizar en pijnlijk”, noemt de partij het op Facebook. „Wat een mooi en bijzondere dag moet worden, wordt zo voor een aantal jongeren verpest. Wordt vervolgd.”

De partij krijgt veel bijval. „Dit noem ik nou het toppunt van discriminatie”, aldus Aziza Oum in een reactie. „Deze fundamentalistische school is een teken van onderdrukking. Naar mijn mening mogen ze in de categorie van IS aanhangers geplaatst worden”, vindt Yalcin Uyanik.

Standaard beleid

Leerlingen van de school lijken het daarentegen allemaal niet zo’n probleem te vinden. Het zou gewoon standaard beleid zijn. „Op die school hebben ze nooit een hoofddoek mogen dragen, dus niemands feest is verpest om eerlijk te zijn. Ken de feiten”, reageert Monaim Delgado, die het overigens wel een belachelijke regel vindt, onder het bericht van de partij. „Ik ben leerling op deze school en heb maandag mijn uitreiking. Allereerst wil ik aankaarten elk soort hoofddeksel tijdens de lessen in de klaslokalen of waar dan ook op het schoolterrein verboden is”, reageert ook Lulu-a Abdullah. „Ten tweede is het een christelijke school, dus als je als moslim zijnde, wat ik zelf ook ben, daar problemen mee hebt, zoek je wat mij betreft een andere school waar ze dat wel toelaten. En ten derde: jullie lopen als kippen zonder koppen te reageren, terwijl jullie niks over deze school weten. Het beste is dan ook om het hierbij te laten, want het is een prima school en nooit heeft een leerling om deze regel geklaagd.”

De school zelf heeft zich vooralsnog niet in de discussie gemengd. Opvallend is wel dat op de site te lezen valt dat ze een christelijke school zijn op 'een kruispunt van verschillende wijken'. „Dat maakt onze school een 'huis' voor leerlingen met verschillende culturele achtergronden en religies. De klas is als een familie waar uw kind kan zijn wie hij/zij is."