RET-directeur Unck undercover achter zwartrijder aan

Ruim een maand is Maurice Unck nu RET-directeur. Om het bedrijf te leren kennen gaat hij alle afdelingen langs om kennis te maken en mee te lopen. Zo liep hij afgelopen week twaalf uur lang mee met de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s), conducteurs, en ov-surveillanten. Speciaal voor Metro hield Unck een dagboek bij.



Bekijk ook een filmpje over de undercoveractie:

10.00

Vanaf kantoor gaan we naar de conducteurs op de tram. Beveiligingsbedrijf Securitas levert ons de mensen om de meeste trams te kunnen bemannen. We beginnen voor de deur van ons kantoor, op de Kop van Zuid. We reizen naar Noord en ondertussen kijk ik mee hoe de conducteurs hun werk doen. Het is gelukkig na de spits, dus er is tijd voor een praatje. Dat begint met de vraag hoe lang ze al op de tram werken en wat ze zoal meemaken. Ik krijg maffe anekdotes te horen, maar ook verhalen over vaste klanten met wie ze een speciale band hebben. De meeste indruk maakt een conducteur die vertelt over een beroving die zij heeft meegemaakt. Dat is behoorlijk heftig. Hoewel zij nu weer aan het werk is, vindt zij het nog steeds spannend om ’s avonds te werken.

12.00

Na een aantal keer overstappen gaan we weer richting ons kantoor op de Kop van Zuid. Ik heb ondertussen een aardig deel van het tramnetwerk gezien en veel collega’s gesproken. Dat ik de hele dag in RET-uniform loop en niet in een pak werkt goed. Voor passagiers ben ik een gewone RET’er en ook nog niet alle collega’s hebben mijn gezicht gezien. Dat levert leuke situaties op als ik zeg dat ik de nieuwe directeur ben. Dat ik ineens in ‘hun’ tram sta, verbaast ze. „Bent u dat echt?”

12.30

Tijd voor een lunch. Op kantoor pak ik een broodje en wat te drinken, maar even rustig zitten is er niet bij, want ik krijg uitleg van de staf veiligheid over wat de RET allemaal doet. Dat is erg indrukwekkend. We hebben goede afspraken met de gemeente en politie en dat is belangrijk. Als een RET’er wordt aangevallen heeft dat voor de politie dezelfde prioriteit als een van hun collega’s zou worden aangevallen. Ontzettend mooi dat dat in Rotterdam is afgesproken. Overigens gaat het de goede kant op met de veiligheidscijfers, maar we moeten eraan blijven werken.

13.40

Ik ga ook een kijkje nemen in de backoffice, want daar worden alle bekeuringen verwerkt. Dat gaat overigens veelal automatisch in ons nieuwe systeem. Als iemand van de RET die daartoe bevoegd is een bekeuring uitschrijft, komt deze hier digitaal binnen. Iemand kijkt er nog even vluchtig naar, maar in 98 procent van de gevallen klopt het. Er rolt automatisch een brief met acceptgiro uit de computer. En boetes die niet betaald worden, daar gaat Justitie achteraan.

14.30

We zijn weer van kantoor vertrokken en komen aan op de centrale verkeersleiding aan de ’s Gravenweg. Daar zitten BOA’s achter schermen mee te kijken op alle stations in de omgeving. Ze kijken wel naar tien schermen tegelijk en zodra ze wat zien zetten ze het beeld stil. Daar was ik best van onder de indruk. Zo zagen we een jongen over de poortjes klimmen die even verderop door collega’s ter plekke kon worden staande gehouden. Maar ze kunnen ook vanaf hier mensen op het station waarschuwen via de intercom. Zo was een jongen op een balie aan het klimmen en ineens klonk het „jongeman, ga van die balie af”. Je zag de verbazing, maar hij sprong er direct vanaf.

16.30

Terug naar kantoor, want daar wordt de briefing gehouden voor de avondploeg. BOA’s en ov-surveillanten krijgen te horen waar ze vandaag op moeten letten en wat de bijzonderheden zijn. Na een uitgebreide instructie gaan de mensen de straat op, maar ik krijg inmiddels aardig wat trek.

17.30

Tijd om een hapje te eten. We halen wat voor de avondploeg bij de Surinamer, maar dat blijkt veel te veel te zijn voor ons.

18.00

Drie leermeesters schuiven aan om een hapje mee te eten, we hebben immers genoeg. Meteen vertellen deze dertigers wat ze doen. Zij leiden twintigers op tot ov-surveillant, of BOA OV. We zien heel veel jonge mensen die zich hiervoor aanmelden. En het is een mooie samenwerking van verschillende generaties en dat is ook hard nodig.

19.00

Op naar Rotterdam Centraal, want daar beginnen we de avondcontrole met een team van BOA’s die vanavond in het centrum actief zijn. Met de metro gaan we richting Beurs en controleren we kaarten. Ik moet wel op de foto’s op de ov-chipkaart letten, zegt mijn collega. Goede tip.

19.34

Een oproep schalt door de portofoon. Op station Beurs, waar we net zijn uitgestapt, is een jongen over de poortjes geklommen. Een BOA achter de camera volgt de zwartrijder en wij zetten via verschillende kanten de achtervolging in. Op het perron richting Rotterdam-Oost vinden we de jongen. We kennen geen genade en mijn collega’s schrijven direct een boete uit. Gelukkig werkt de jongen gewoon mee. Hij mag ter plekke 40 euro afrekenen om verder te gaan. Voor dat geld had hij heel wat ov-chipkaarttegoed kunnen kopen om te reizen.

21.01

De BOA’s gaan verder met hun werk en ik sluit me aan bij de ov-surveillanten. Zij zitten in de avonduren op de metro en zorgen voor een beter veiligheidsgevoel. Ze spreken mensen aan op hun gedrag en zorgen voor orde en rust. Of ik ook een keer in de late avond en nacht meega, vraagt een collega. Dat doen we zeker, maar vandaag niet meer. Ik begin toch wel mijn benen te voelen.

22.00

Moe maar voldaan kijk ik terug op een indrukwekkende dag. Wat ik het allermooiste vind, is dat alle medewerkers enorm vriendelijk zijn richting de reizigers. Het begint met goed gastheerschap. Mijn collega’s van veiligheid proberen zo lang mogelijk vriendelijk te blijven totdat de grens bereikt is. Maar dat is wel echt het laatste wat je wil. En iets anders wat me van deze dag is bijgebleven is dat RET’ers echt hart voor de zaak hebben. Dat zit heel diep.

Zwartrijden komt bijna niet meer voor