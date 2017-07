Najib en Jandino hebben geen last van Kuipvrees

Zou het ze lukken was de vraag? Het was de droom van Jandino Asporaat, spelen voor een volle Kuip. Zijn cabaretmaat en vriend Najib Amhali sloot aan en samen gingen ze ervoor. Na twee jaar voorbereiding was het zaterdag zover. In een bomvolle Kuip met 40.000 bezoekers werd gelachen, gedanst en geknald.

De twee hadden totaal geen last van Kuipvrees en wisten het publiek van begin tot eind te boeien. Comedy van beide heren werd afgewisseld met een keur aan artiesten als Jan Smit, Broederliefde, Gerard Joling, Sevn Alias, Birgit Lewis en Internationale superster Mario. En de Rotterdamse hardcore DJ Paul Elstak mocht de avond afsluiten. Een speciaal welkom was er voor Feyenoordtrainer Giovanni van Bronckhorst. "Hij is de echte man van de Kuip, aldus Jandino.

Zowel Najib als Jandino namen ieder een deel van de show voor hun rekening. Najib nam in zijn gedeelte vooral de Marokkanen op de hak en introduceerde een heuse Marokkaanse Volendammedley. Jandino bedankte vooral zijn moeder en blikte terug op onder meer het Kampioenschap van Feyenoord. „Toen Feyenoord van Excelsior verloor kreeg ik een bericht van Patrick Kluivert met ‘Haha geen schaal’. Gelukkig kwam de week erna alles goed. Vorige week heb ik hem een bericht teruggestuurd met de tekst ‘Haha geen werk’”.

Natuurlijk mochten ook de bekende typetjes van de heren niet ontbreken. Zo werd Judeska aan het begin van de show al met confetti op een paard binnengehaald. Neef Lonny mocht even later zijn verhaal doen vanaf zijn scootmobiel. Er werd flink wat afgelachen in de Kuip. Maar de twee mannen lieten ook hun gevoelige kant zien door aan het eind van de show met hun kinderen het podium op te komen om vervolgens hakkend op de muziek van DJ Paul en onder de vele knallen van vuurwerk afscheid te nemen van iedereen. Daarmee lijkt een nieuw concept geboren, al heeft het Najib en Jandino dit keer geen cent opgeleverd.

Niet alles vlekkeloos

Ging er dan helemaal niets mis? Zeker wel, mensen kwamen veel te laat binnen omdat het verkeer rond de Kuip muurvast stond, keken sommige toeschouwers aan tegen tenten en palen vol boksen en klaagden omwonenden over parkeeroverlast.