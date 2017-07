Na Haagse hopjes nu ook Rotterdammertjes

Den Haag heeft al sinds mensenheugenis z’n hopjes en de Zeeuwen koesteren hun Babbelaars. Maar Rotterdammers stonden eeuwenlang met hun mond vol tanden als er werd gevraagd naar hun traditionele snoepje. Tot nu, want vanaf volgende week ligt het snoepgoed Rotterdammertjes in de schappen.

Het snoepje heeft als toevoeging ‘de bouwstenen van Rotterdam’ gekregen. Dat verwijst naar de rijke architectuur van de Maasstad en de wederopbouw. Ingrediënten zijn onder meer pittig kaneel en een vleugje mint. Dat zorgt voor ene prikkelend gevoel op de tong, zoals de stad zelf ook prikkelt. Het snoepgoed wordt in Rotterdam geproduceerd door Rotterdammers en ingepakt in een doosje met daarop de skyline van de stad.

Stad verdient het

Initiatiefnemer en bedenker van het snoepje is Olaf Ouwerkerk. „Een jaar geleden kregen we na een etentje in Den Haag de rekening gepresenteerd op een schaaltje met twee Haagsche Hopjes. Ik besefte mij toen pas dat wij in Rotterdam geen eigen snoepje hadden. Vanaf dat moment kon ik het idee voor Rotterdamse bouwstenen niet meer loslaten. Een stad als Rotterdam verdient zijn eigen kenmerkende attentie. De eerste doosjes zijn inmiddels werkelijkheid en ik ben enorm trots op het eindresultaat. Ik weet zeker dat het snoepje bij de Rotterdammer in de smaak valt.”

De kosten voor een pakje Rotterdammertjes is 4,95 euro.