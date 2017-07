Mission impossible: Rotterdamse zzp'er zoekt woning

Dat het voor zzp’ers niet altijd even makkelijk is om aan een woning te komen, is bij velen bekend. Zo ook bij de Rotterdamse Eveline van Wanrooij (41). Na maanden zoeken dacht ze een huisje op Zuid te hebben gevonden, maar dat gaat nu last minute niet door omdat de verhuurder salarisstroken van haar ouders wil zien. Haar vader is echter overleden en haar moeder met pensioen. „Terwijl de eigenaar van de woning nog zei dat hij het graag aan me zou verhuren”, vertelt Van Wanrooij, die inmiddels de wanhoop nabij is.

Vernederend

„Dat het lastig zou worden om een woning te vinden wist ik, maar dit is gewoon vernederend”, stelt ze. „Dat je op de 41ste nog een salarisstrook van je ouders moet laten zien… En dat terwijl ik gewoon een prima inkomen heb en een nette huurder ben. Sommige mensen zeggen dat ik Woonstad moet stalken en dat het dan wel goed komt, maar dat zit niet in mijn systeem. Ik wil het op een normale, nette manier doen.”

Klotesituatie

Veel eisen heeft Van Wanrooij niet. „De enige wensen die ik heb, zijn dat het huis in een fijne buurt staat en dat het twee kamers heeft. Maar als het moet, deel ik net zo lief een kamer met mijn zoon. Ik wil gewoon een dak boven mijn hoofd, want anders ben ik over drie weken dakloos. De situatie is heel erg klote.”

Zo klote zelfs, dat de alleenstaande moeder er bijna verbitterd van raakt. „Ik merk dat ik er moeite mee heb dat sommige mensen een huis in hun schoot geworpen krijgen en dat je als alleenstaande moeder en zzp’er overal buiten valt. Vaak zijn huizen bijvoorbeeld bedoeld voor gezinnen van minimaal drie personen. Het voelt zó oneerlijk.”

Daarnaast stoort het Van Wanrooij in het bijzonder dat een andere Rotterdamse huurder de gemeente ter waarde van achtmiljoen euro kon oplichten. „De huurders van Waterfront betaalden jaren geen huur en hielden toch feesten in het pand. Bovendien betaalde de gemeente bijna achtmiljoen euro voor talloze verbouwingen die nooit zijn uitgevoerd. En dat terwijl een verantwoordelijke alleenstaande moeder met een succesvol eigen bedrijf niet aan een woning kan komen. Nota bene met een bedrijf om Rotterdam op de kaart te zetten.”

Wanhoopspoging

In een poging op korte termijn toch nog een woonruimte te vinden, heeft ze een oproep op Facebook geplaatst. „Het wordt al veel gedeeld, maar ik begin de hoop een beetje te verliezen.”