Leefbaar wil fietsende reljeugd Hofplein aanpakken

Een filmpje op Facebook van een groep stuntende jongeren op het Pompenburg en Hofplein heeft tot verbazing geleid bij Leefbaar Rotterdam. De partij wil dat de ‘etters’ worden opgespoord en bestraft. Het filmpje is bijna 265.000 keer bekeken.

In het filmpje is te zien hoe een grote groep jongeren via de Pompenburger over de autorijbaan het Hofplein over fietst in de richting van de Weena. Ook is te zien dat een van de fietsers aan een auto gaat hangen. Het filmpje werd vorig weekend op de facebookpagina van Gangsters Shooting geplaatst. Gezien de reclameboorden zijn de opnames recent gemaakt.

Leefbaar Rotterdam wil weten of er bij de politie meldingen zijn binnengekomen en of er meteen is opgetreden. „Overduidelijk is echter dat de jongeren zich schuldig hebben gemaakt aan roekeloos wangedrag, waarmee zij naast zichzelf ook onschuldige weggebruikers in gevaar hebben gebracht”, aldus raadslid Tanya Hoogwerf. Ze wijst erop dat automobilisten ook worden beboet op basis van camerabeelden en de verdachten zijn duidelijk in beeld. „Deze etters moeten opgespoord en bestraft worden.”