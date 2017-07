Stylist Fred van Leer blijkt een briljant MC

Dat stylist Fred van Leer verstand heeft van mode en uiterlijk, dat wisten we wel. Maar dat de Rotterdammer ook beschikt over talent als MC was wat minder bekend. Op het Mikshake Festival in Amsterdam liet hij afgelopen weekend zien het publiek behoorlijk te kunnen vermaken.



Naast de Rotterdamse partyorganisator Ted Langenbach gooit Fred alles in de strijd en roept het publiek op om de handen in de lucht te gooien. „Het was ontzettend leuk en een geslaagd festival”, aldus Langenbach. Volgens hem waren vele Rotterdammers van Leer gevolgd naar de hoofdstad. „Het stikte hier van de Rotterdammers op Milkshake. Dat is niet heel gek, want dit feest vindt zijn oorsprong in de Now & Wow. De huidige organisatoren zijn daar begonnen. In totaal hadden we 30.000 man uit 61 landen. En bijna de helft komt uit Rotterdam”

Langenbach zou het liefst ook een Milkshakefestival in Rotterdam houden. „Maar we komen er niet tussen bij Rotterdam Festivals”, verzucht hij. „Terwijl we in Amsterdam alle ruimte krijgen.” Een opvallende gast op het festival was de Rotterdamse cultuurwethouder Pex Langenberg, die onlangs nog liet weten niets te zien in een aantal locaties voor nieuwe clubs in de stad. „Daar heb ik hem wel op aangesproken, want het gaat zo niet goed in de stad.”