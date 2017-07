Feyenoordfan zet naam Nouri op nieuw thuisshirt

Een mooi gebaar van een Feyenoordfan voor Abdelhak Nouri. Op het nieuwe thuisshirt van de Rotterdamse club liet de supporter de naam van de 20-jarige Ajacied drukken. Op de rug van zijn rood-witte shirt van de landskampioen prijkt nu ‘A. Nouri’ met rugnummer 34.

Hersenschade

Donderdag werd bekend dat de Nouri ernstige blijvende hersenschade heeft opgelopen nadat hij zaterdag door hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenduel met Werder Bremen. De middenvelder van Ajax werd daarna gereanimeerd en met een helikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck vervoerd.

Op de intensive care werd hij de laatste dagen in slaap gehouden en werden zijn hersenfuncties onderzocht. Donderdag bleek dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert. De kans op herstel van die functies is nihil.

Medeleven

Inmiddels is Nouri opgenomen in het AMC, waar een speciaal plekje is ingericht waar fans hun medeleven kunnen betuigen.

Lof en kritiek

De actie van de Feyenoordfan kan rekenen op veel lof. Op Facebook ontving de foto al duizenden likes en reacties. „Zulke mensen zijn een aanwinst voor supportersgroepen", vindt Martijn Dupuis. „Held! Laten we dit onderlinge respect vooral doorzetten", aldus Jeffrey van Rijswijk. Toch vindt niet iedereen het een mooie actie. Zo schrijft facebooker Edwin van Leeuwen: „Wel respect hoor, maar Nouri op een Feyenoordshirt staat niet." Jerry van Oost vindt dit ook niet de beste manier om steun te betuigen: „Goed dat iemand zijn medeleven wil tonen! Maar dit is misbruiken van het allermooiste shirt."