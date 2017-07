Bezorgscooters terroriseren Rotterdams terras

Zit je net lekker van je hamburger te genieten, scheurt er een bezorgscooter over het terras. Eigenaren Luis en Nanet Ruiz van de Burger Club op de Nieuwe Binnenweg zijn er helemaal klaar mee. Al drie jaar lang gaat het allemaal net goed, maar volgens hen is het wachten op een ongeluk.

„We hebben een vlonderterras en om dat te bereiken moeten we over de stoep”, legt Nanet uit. „Maar dat is soms levensgevaarlijk, omdat bezorgscooters hier gewoon langs scheuren.” Als ze er iets van zeggen, dan kijken de bezorgers volgens de eigenaren weg of stellen ze dat ze langzaam rijden. Nanet: „Nou, echt niet. Een bediende van ons kon pas ternauwernood een dienblad met drankjes redden toen er weer eentje voorbij racete. Ik moet er niet aan denken dat daar een kindje had gelopen dat vanaf het vlonderterras richting de wc was gelopen.”

De twee eigenaren hebben al van alles geprobeerd; de bezorgers aangesproken, geklaagd bij de eigenaren van betreffende zaken en melding gemaakt bij de politie. „Sommige zaken pakken het gelukkig goed op en die zien we hier niet meer, andere doen er niets aan.” Luiz had ruim 20 jaar geleden zelf een pizzaketen met 200 medewerkers en tientallen bezorgers. „Ik werkte samen met de politie en we instrueerden al die gasten zich netjes te gedragen in het verkeer, anders kon je vertrekken.”

De wijkagent is inmiddels langs geweest en heeft beloofd er werk van te maken. „Daar hopen we op, want het is gewoon wachten op een ongeluk”, aldus Nanet. Zelf hebben ze ook bezorgers van Deliveroo voor hen werken. „Die instrueren we ook dat ze niet op de stoep mogen fietsen. Wij willen onze buren ook niet tot overlast zijn.” De eigenaren hopen dat de politie met een oplossing komt om een eind te maken aan het probleem. „Wij willen gewoon goed ondernemen.”

Maatregelen

Vicevoorzitter van de Gebiedscommissie Centrum Hennie van Schaik is geschrokken van het asociale rijgedrag voor de deur van de Burger Club. „Ik heb het met eigen ogen gezien. Ik weet dat de wijkagent langs is geweest en dat er boetes zijn uitgedeeld, maar dat helpt blijkbaar niet voldoende. Uit de cijfers blijkt ook dat scooteroverlast bovenaan staat als het gaat om ergernissen.” Hij gaat dan ook donderdag nog met spoed overleggen met instanties in het centrum over dit probleem. „Wat mij betreft pakken we ook de zaken aan waarvan de bezorgers lak hebben aan de verkeersregels. Zij moeten het personeel instrueren zich netjes te gedragen.”