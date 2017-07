5 vragen over de werkzaamheden aan de Maastunnel

De grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel begint maandag. Even voor 00.00 uur zondag- op maandagnacht rijdt de (voorlopig) laatste auto van noord naar zuid door de tunnel. De komende twee jaar is-ie richting Zuid dicht, soms zelfs in beide richtingen. Wat gaan ze precies doen en waarom? 5 vragen (én antwoorden natuurlijk) over de werkzaamheden aan de Maastunnel.

1. Wat gaat er precies gebeuren?

Het beton van de rijvloer gerepareerd worden en er komt er nieuwe ventilatie om aan de nieuwe eisen op het gebied van veiligheid te voldoen. Omdat de tunnel een rijksmonument is, moet deze bovendien waar mogelijk in oorspronkelijke staat worden hersteld. „Dat maakt het allemaal extra complex”, zegt woordvoerster van Stadsbeheer Brigitte Moratis. Beschadigde of losgeraakte tegels worden bijvoorbeeld vervangen door handgemaakte replica’s. Daarnaast worden de camera’s, speakers, brandhaspels en andere installaties vervangen, wordt de huidige verlichting vervangen door LED-verlichting en komt er een systeem dat de snelheid van het verkeer in de tunnel meet en verkeersinstallaties in de omgeving bedient, zodat het verkeer er nooit langzamer rijdt dan 15 kilometer per uur.

2. Waarom is dat nodig?

In 2011 is geconstateerd dat het beton van de 75-jarige tunnel, de oudste van ons land, is aangetast door betonrot. Daarnaast moet de Maastunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen, anders mag de tunnel vanaf dan niet meer gebruikt worden. „Het is niet dat de tunnel nu niet veilig is, maar de eisen zijn flink aangescherpt”, licht Moratis toe.

3. Wat zijn de gevolgen voor het verkeer?

„Er rijden dagelijks zo’n dertigduizend mensen per buis door de tunnel, dus het gaat pijn doen”, aldus de woordvoerster. Voor de renovatie en restauratie van elke buis is een jaar nodig, dus de tunnel wordt buis voor buis afgesloten. „De tunnelbuis die open blijft, is alleen voor verkeer van Zuid naar Noord, zodat het Erasmus MC bereikbaar blijft voor spoedtransporten.” Verkeer richting Noord kan dus nog wel door de tunnel. Verkeer richting Zuid moet omrijden. Om de doorstroom te verbeteren tijdens de spits heeft de gemeente ‘flink wat fysieke maatregelen’ genomen. Van het aanpassen van kruispunten en bewegwijzering tot extra rijstroken toevoegen. Echt bang voor chaos is de gemeente niet. Als namelijk blijkt dat het verkeer ergens niet goed doorstroomt, worden er alternatieven bedacht. De fiets- en voetgangerstunnel blijft overigens wel in beide richtingen open.

4. Wat zijn de alternatieve routes?

„Eigenlijk willen we iedereen aanmoedigen het ov of de fiets te pakken of de spits te mijden”, zegt Moratis. Als dat echter geen optie is, wordt geadviseerd via de Erasmusbrug, maar liever de ring of de Willembrug te rijden. Vooral die laatste kan wat meer capaciteit prima aan.”

5. Wanneer zijn de werkzaamheden klaar?

In de zomer van 2019 gaat de tunnel weer helemaal open voor autoverkeer. Datzelfde jaar wordt de voetgangers- en fietstunnel aangepakt. Naar verwachting is het hele project Maastunnel in de zomer van 2020 klaar.