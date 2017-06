Spijkenisse krijgt Feyenoord Fanshop

De Feyenoord Fanshop krijgt er een nieuwe vestiging bij. Een bijzondere, want het wordt de eerste clubwinkel buiten Rotterdam. De nieuwe fanshop opent deze zomer de deuren in het centrum van Spijkenisse.

Wanneer de winkel aan de Uitstraat opent, is nog niet bekend. Wel dat er straks bijna 300 vierkante meter rood-wit kleurt. De openingsdatum wordt zodra die bekend is via de officiële Feyenoordkanalen gecommuniceerd.

Vijf

Het is de vijfde vestiging van de Feyenoord Fanshop. De andere bevinden zich bij De Kuip (twee), op Rotterdam Centraal en op het Binnenwegplein. Die laatste opende vorig jaar de deuren.

Eindelijk

In Spijkenisse zijn ze maar wat blij met de komst van de clubwinkel, zo valt op te maken uit de reacties op social media. „Jaaaaa, eindelijk!”, luidt een van de reacties op Twitter. „Lekker hoor”, schrijft een ander.