K3: Rotterdam is het New York van Nederland

Met een stofzuiger rondjes rennen over het dek van het ss Rotterdam om elfjes te vangen. K3 is er maar druk mee. Niet omdat de meiden er naast zingen een ongewone hobby op nahouden, hoor. Ze zijn bezig met de opnames van de nieuwe film K3: Love Cruise. En ze vermaken zich kostelijk in de Maasstad.

Boze elf

Hanne, Klaasje en Marthe mogen als special guests mee met een cruise op het schip van kapitein Bas. Omdat de meiden zijn buurmeisjes zijn, regelt de kapitein, gespeeld door Winston Post, dat ze tijdens het eindbal mogen optreden. Wat een leuk, ontspannen tripje moet worden, wordt echter bruut verstoord door een elf die nog een appeltje met de dames te schillen heeft. Hij probeert Hanne, Klaasje en Marthe met de meest waanzinnige betoveringen in een kwaad daglicht te zetten. „Je begrijpt: het gaat allemaal niet zonder slag of stoot”, lacht Post.

Shoptips van Winston

De Rotterdammer is als een vis in het water als kapitein op het Rotterdamse cruiseschip. „Als Rotterdammer voelt hier filmen een beetje als thuiskomen. Ik kende het natuurlijk al, maar ik ben het alleen maar meer gaan waarderen”, vertelt hij enthousiast. „Ze hadden deze locatie al langer op het oog en ik ben trots dat ‘mijn’ stad nu het decor is voor deze film. Elke dag tijdens de lunch geniet ik van het uitzicht en ik draag ik mijn collega’s op dat ook te doen. Ik heb de meiden zelfs aangewezen waar ze kunnen shoppen”, lacht hij.

Toch was deze locatie niet het eerste waar de acteur op hoopte toen hij benaderd werd voor de film. „Ik dacht: hé leuk, we gaan op cruise! Dat had me ook wel wat geleken, haha! Maar dit authentieke decor is ook heel mooi. Ze hadden natuurlijk ook een schip kunnen nabouwen, maar dan blijft het toch gewoon een set. Nu krijg je echt die feeling.”

Ook K3 geniet met volle teugen van de opnames in de Maasstad. „Ik vind het superleuk, ik heb al een paar keer de watertaxi genomen in mijn vrije tijd”, aldus Marthe. „Lekker Rotterdam in”, vult Klaasje, de enige Nederlandse van de drie, aan. De shoptips van collega Winston Post kwamen dan ook goed van pas. „Ik was laatst onverwacht even vrij en heb zijn tips ter harte genomen. Ik heb me geamuseerd”, aldus Marthe.

New York

De drie kersverse filmactrices vermaken zich buiten de opnames om dus ook wel hier. „Ik heb Rotterdam een beetje leren kennen en ik vind de stad het New York van Nederland”, besluit Klaasje. „Ja”, beamen Marthe en Hanne kort maar krachtig.

Schot in de roos

K3: Love Cruise draait vanaf 13 december in de bioscoop. De film belooft een hoop humor, nieuwe liedjes en verrassingen, aldus Post. „Ik denk dat het een schot in de roos is, omdat het geen klassieke film is, maar een musicalfilm. Daarnaast heeft het verhaal een leuke, verrassende wending en weer veel dubbelzinnige grapjes. Zowel leuk voor ouders als kinderen, dus. Een echte familiefilm.”