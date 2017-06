Feyenoord volgend jaar niet gehuldigd op Coolsingel

Er is nog wel een kleine kans op een huldiging op de Coolsingel, maar dan moet Feyenoord voor 8 april al kampioen zijn. Anders wordt er uitgeweken naar een alternatieve locatie.

Ook het Stadhuis zelf heeft veel last van de verbouwing voor de deur. Zo kan de trouwzaal niet worden gebruikt en ook de Burgerzaal is buiten gebruik. Voor speciale gelegenheden als lintjesregen, Koningsdag en de dodenherdenking worden de werkzaamheden wel stilgelegd. De kerstboom verhuist naar het Stadhuisplein.

Deze beelden zien we hoogstwaarschijnlijk volgend jaar niet vanaf de Coolsingel:

