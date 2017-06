Eerdmans opent 'aso-wijk' Skaeve Huse

Met een sleutel bijna zo groot als hijzelf ‘opende’ wethouder Joost Eerdmans van Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte (LeefbaarRotterdam) gistermiddag onder veel belangstelling de omstreden ‘aso-wijk’ Skaeve Huse aan de Rotterdamse Soesterbergstraat. „Meteen een goede gelegenheid om te testen of de daken waterproof zijn”, grapt de wethouder, terwijl hij in de stromende regen huisnummer 24 met de échte sleutel opent.

'Rotte appels'

Op het eerste gezicht is het net een minicamping met stacaravans, die elf containers tussen de wijken Overschie en Schiebroek. Maar niets is minder waar. De Skaeve Huse, Deens voor raar huis, zijn woningen bedoeld voor mensen die in hun omgeving structureel ernstige woonoverlast veroorzaken. Van geluidsoverlast tot poep in de brievenbus. Met dit project wil de gemeente een daling van de woonoverlast en stijging van het woonplezier realiseren. „Als gemeente denken we dat woonoverlast niet alleen vervelend is, maar dat het ook een gevoel van onveiligheid creëert. De rotte appels, om het zo maar te noemen, halen we er op deze manier uit en leren we hoe ze zich wel horen te gedragen. Daarvoor krijgen ze goede begeleiding, zodat ze hopelijk weer terug kunnen naar een ‘gewone’ woonomgeving. We hebben goede hoop dat dat gaat lukken”, legt Eerdmans uit.

Laatste kans

Of de wethouder hier dan geen poep door de brievenbussen en herrie verwacht? „Nee, hoor. De bewoners beseffen heel goed waarom ze hier komen. Ze weten dat dit hun laatste kans is.” Mochten ze toch overlast voor hun omgeving veroorzaken, kunnen omwonenden 24/7 een klachtenlijn bellen en wordt er direct (eventueel door de politie) ingegrepen.

Afspraken

Om de overlast tot een minimum te beperken en de bewoners ‘een nieuwe richting in te begeleiden’, zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners. Zo moet bezoek om 22.00 uur het terrein verlaten, is het niet de bedoeling dat de bewoners met z’n allen in één woning gaan zitten en moeten ze deelnemen aan activiteiten om hen regelmaat te brengen. Hierin worden zij intensief begeleid. „En Theo, zo heet hij niet echt maar zo noemen we hem, zit niet in die beheerdersunit om tv te kijken”, lacht Eerdmans, wijzend naar het huisje in het midden van het terrein. „Hij houdt de boel een beetje in de gaten.”

De toekomstige bewoners, die wegens privacy niet bij de opening aanwezig waren, nemen volgende week hun intrek in de 36 vierkante meter grote woonunits. Hoe lang zij er blijven wonen is moeilijk te zeggen. De gemeente en projectleiders benadrukken dat het geen ‘eindstation’ is, maar dat per persoon en situatie wordt bepaald hoe lang iemand er blijft wonen. „Maar in ieder geval toch zeker een jaar.”

