Dierbare fiets na wereldreis gestolen in Rotterdam

Ze reed er 38.000 kilometer op door 31 landen, maar uitgerekend in thuisstad Rotterdam, pal op de Coolsingel, werd de geliefde fiets van Susanne van Aardenne (33) vorige week gejat. „Ik ben zo verdrietig! Ik weet dat het maar een fiets is, maar voor mij is het meer dan dat.”

Vriend

Op haar Santos Travelmaster 2.6, die ze speciaal voor de bijzondere reis met haar vriend had aangeschaft, fietste Susanne van Rotterdam naar Nepal en vervolgens van Istanbul terug naar Rotterdam. „Van bergpassen tot 4700 meter hoogte, ik heb er nogal wat mee doorstaan. Het was echt een soort vriend onderweg. Bovendien was de fiets het enige grote bezit dat ik nog had, want voor de reis heb ik mijn baan opgezegd en alles verkocht”, vertelt ze aangedaan.

„Ze heeft de reis extra bijzonder gemaakt”, gaat Susanne verder over de fiets die ze Isaba heeft genoemd, naar een Spaans dorpje waar ze eerder met de fiets was geweest. „Ze was een verbindend middel. Zo kwamen we onderweg naar het Indiase Tawang langs een huisje van een hele lieve familie waar we mochten overnachten. De 17-jarige dochter wilde graag een ritje op Isaba maken, dus liet ik haar dat doen. Vervolgens liet ze mij op haar scooter het dorp zien.”

Zelfvertrouwen

De fiets was daarnaast volgens Susanne een ‘enabler van persoonlijke groei’. „Ik ben fysiek nooit heel sterk geweest, dus deze reis was een uitdaging. Ik heb mezelf beproefd en dat heeft zij mogelijk gemaakt. Daardoor is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Dankzij haar heb ik veel van de wereld kunnen zien en leren.”

En dat niet alleen, het is ook gewoon Susannes dagelijkse vervoersmiddel. „Ik rijd er elke dag op naar mijn werk en heb geen auto, dus naast emotioneel waardevol is ze voor mij ook praktisch van belang.”

Liefste wens

De studieadviseur van de TU Delft hoopt dan met heel haar hart dat ze haar fiets ooit weer terugziet. „De dief heeft er toch weinig aan. Het zadel is bijvoorbeeld helemaal naar mij gevormd, dus zit voor hem of haar helemaal niet lekker”, grapt ze. Dan serieuzer: „Als de dief een hart heeft, en zelf spullen waar hij of zij veel waarde aan hecht, wil ik diegene vragen contact met mij op te nemen via mijn facebookpagina Twisting Spokes.” Dat geldt overigens ook voor iedereen die iets weet of gezien heeft. „Ik wil haar terug, dat is mijn liefste wens.”