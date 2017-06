Actie LHBT-jongeren: hand in hand lopen moet kunnen

Rotterdamse LHBT-jongeren van The Hang-Out 010 organiseren dinsdag een actie op het Schouwburgplein om duidelijk te maken dat je gewoon hand in hand met je partner moet kunnen lopen. „Aan wie je je liefde ook geeft.”

Kameraden

De jongeren roepen iedereen op om van 17.30 tot 18.00 uur een zo lang mogelijke ‘hand-in-handketting’ te komen vormen. „In de stad waar Feyenoord kampioen is geworden zijn onze jongeren nog vaak de verliezers. Daarom gaan we als kameraden hand in hand staan”, luidt de oproep op Facebook.

Statement

Ze doen dit naar aanleiding van een incident dat vorige week op hetzelfde plein plaatsvond. Een 18-jarig meisje kwam daar hand in hand met haar vriendin de bioscoop uitlopen, waarop zij werd toegetakeld door een meisje van ongeveer 15 en een jongen van ongeveer 12 jaar. Het meisje omklemde de nek van het slachtofer en stompte haar in haar gezicht en buik. De jongen, die het meisje erbij had geroepen, gaf het slachtoffer nog een trap tegen haar schouders. Ze hield er blauwe plekken en kneuzingen aan over.

„Dagelijks hoor ik verhalen van homoseksuele, lesbische, biseksuele en transgender jongeren die te maken hebben met straatintimidatie. Uitschelden, op de Lijnbaan het restje McDonalds-milkshake naar je hoofd krijgen, achtervolgd worden.... en nu dus vorige week dinsdag ook lichamelijk aangevallen”, schrijft Gert-Jan Verboom, bestuurslid van The Hang-Out 010, op Facebook. „Ik hoop al mijn vrienden te zien op het Schouwburgplein. Laten we met z'n allen een statement maken. Het is misschien geen groots, meeslepend drama van wereldformaat voor velen, maar wij hebben er dagelijks mee te maken.”