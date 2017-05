Zomers weer: 5x naar het strand in Rotterdam

Hallo zon! Met deze zomerse temperaturen op Hemelvaartsdag is het natuurlijk zonde om het er niet van te nemen. Het hele weekend wordt het prachtig strandweer en dus zet Metro Rotterdam vijf Rotterdamse stranden voor je op een rij.

1. Hoek van Holland

Laten we maar meteen beginnen met het bekendste strand van de regio: het strand van Hoek van Holland. Op dit strand zal je heus niet de enige zonaanbidder zijn, want donderdag is de opening van het strandseizoen. Vanwege de verwachte drukte en heet beperkte aantal parkeerplaatsen, word je geadviseerd met het openbaar vervoer te komen. De RET zet daarom op stranddagen als deze drie extra buslijnen in. Gelukkig is het strand van Hoek van Holland behoorlijk groot en dus is er vast nog wel een plekje voor jouw strandlaken!

2. Strand van Nesselande

Iedereen die in Rotterdam-Oost woont kent dit strand vast wel. De zandstrook werd een paar jaar geleden aangelegd aan de Zevenhuizerplas en daar wordt op zomerse dagen dankbaar gebruik van gemaakt. De snackbar en supermarkt zitten op een paar meter afstand. Een ijskoud drankje scoren is dus geen probleem.

3. Standje aan de Esch

De naam ‘de Esch’ komt je misschien wel bekend voor. Het is namelijk de eindhalte van tramlijnen 21 en 24. In de buurt van die eindhalte bevindt zich een strandje. Het strandje is behoorlijk klein en dus op warme dagen vroeg in de middag al vol. Toch is het zeker de moeite waard om een plekje proberen te bemachtigen. Het strandje ligt namelijk aan de Maas en je hebt een prachtig uitzicht op de Rotterdamse skyline.

4. Het Quarantaineterrein

Het Quarantaineterrein is een rijksmonument dat ligt naast RDM Rotterdam. Het terrein was oorspronkelijk bedoeld om besmette zeelieden te isoleren, maar daar is het uiteindelijk nooit voor gebruikt. Op het terrein is een strandje te vinden dat niet veel mensen kennen. Absoluut een aanrader als je op zoek bent naar een unieke plek om te genieten van de zon.

5. De Kralingse Plas

Bij het Kralingse Bos vind je natuurlijk de Kralingse Plas. Een ideale plek voor als Hoek van Holland je te ver weg is, maar je wel graag op een wat drukkere plek de zon aanbidt. Ben je de zon snel zat? Door de vele bomen zijn er genoeg plekken in de schaduw. Ook leuk: op een aantal plekken in het Kralingse Bos mag je barbecueën.