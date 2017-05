Zeven Feyenoordliedjes om in de stemming te komen

Zondag kan het gebeuren: Feyenoord landskampioen. Winst bij Excelsior betekent dat de club na 18 jaar de Eredivisie wint en dat de dag erna de hele Coolsingel volstaat met feestvierende supporters. Om alvast in de stemming te komen voor de kampioenswedstrijd, hieronder een kleine selectie Feyenoordliedjes.



Hand in hand (1961)



‘Hand in hand, kameraden. Hand in hand, voor Feyenoord I. Geen woorden, maar daden. Leve Feyenoord I.’

De melodie van dit lied werd in de 19e eeuw door de Duitser Wilhelm Speidel geschreven en is in door de jaren heen door diverse Nederlandse voetbalclubs gebruikt, maar sinds 1961 is Hand in Hand het clublied van Feyenoord.



Een heel bijzondere versie van het Rotterdams Philharmonisch Orkest:





You’ll never walk alone (1976)



‘Walk on, walk on. With hope in your heart. And you’ll never walk alone. You’ll never walk alone.’

Oorspronkelijk is dit nummer van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II geschreven voor de musical Carousel. Daarna is het nummer door verschillende artiesten opgenomen. In 1976 bracht Lee Towers zijn versie uit, dat later uitgroeide tot een favoriet onder de Feyenoordfans.



Bij de huldiging in 1999:





Feyenoord we houden die club (1992)



‘Feyenoord, we houden van die club. Feyenoord, op weg naar weer cup. We zijn niet te stoppen, we blijven goed gaan. Ja Feyenoord blijft bovenaan.’

De selectie van ’92 nam in dat jaar een lied op voor Feyenoord. Culthelden als John de Wolf, Józesf Kiprich en (‘oeh ah’) Ed de Goeij zongen uit volle borst voor hun club. Een seizoen later, de Eredivisie van 1992-1993, werd Feyenoord landskampioen.

Mijn Feyenoord (1998)



‘Feyenoord, Feyenoord. Niet is sterker dan dat ene woord… Feyenoord! Mijn Feyenoord!’



Nog een klassieker van Rotterdammer en Feyenoordfan Lee Towers die niet in het rijtje kon ontbreken. In 1998 nam Lee het lied Mijn Feyenoord op.

Kameraadjes lied (2000)

‘We zijn de Kameraadjes van Feyenoord. De grootste juniorenclub die altijd scoort. Feye feye Feyenoord, feye feye Feyenoord.’

Sinds begin deze eeuw heeft Feyenoord een juniorenclub. Deze Kameraadjes hebben ook een eigen clublied. En hoewel dit nummer dus over de junioren gaat, kun je ook hiermee goed in de wedstrijdstemming komen.

Rood|Wit (2016)



‘De twaalfde man, wij zijn de stad, wij zijn de club van Rood Wit. Wij zijn Feyenoord Rotterdam!’

De in Rotterdam geboren en getogen Bizzy Blaze en Remy Ridotto maakten in de aanloop naar de Klassieker tegen Ajax op 23 oktober 2016 deze track. Het nummer werd op YouTube binnen een dag 15.000 keer bekeken.





Geen club als Feyenoord (2017)



‘Er is geen club als Feyenoord. Ik heb het nooit gehoord. In oost of west, in zuid of noord. Geen club als Feyenoord.’

Een van de nieuwste Feyenoordliedjes is een afscheidscadeau van Opel. De autofabrikant is tot 1 juli dit jaar hoofdsponsor van Feyenoord en wilde graag iets blijvends achter laten. Daarom werd Feyenoordsupporter Paul de Munnik gevraagd om een lied te maken voor zijn club.