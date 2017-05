Zeehavenpolitie verrast grootste fan

De Zeehavenpolitie heeft onlangs zijn grootste facebookfan verrast met een meeloopdag. „We wisten dat hij iets heftigs heeft meegemaakt en wilden hem opvrolijken”, aldus de Zeehavenpolitie op Facebook.

De agenten namen Rene mee om van het uitzicht vanaf de Euromast op de haven te genieten. Daarna stond zijn favoriete schipper op hem te wachten om een stukje met hem te varen. En omdat Rene het Oceanium van Blijdorp zo leuk vindt, werd ook een uitstapje hierheen niet overgeslagen.

Strafbaar

Een video van de speciale dag deelde de Zeehavenpolitie dinsdag op Facebook. Deze is inmiddels al ruim 24 duizend keer bekeken en kan rekenen op lovende reacties. Op de beelden is te zien hoe Rene emotioneel reageert op de bijzondere verrassing. „Godver”, zegt hij van schrik. Daarna: „Sorry dat ik vloekte. Volgens mij is dat een strafbaar feit wat ik nu pleeg.” Nadat de agenten hem gerust hebben gesteld, geniet hij zichtbaar volop.

Eenmalig

De Zeehavenpolitie benadrukt dat het gaat om een eenmalige actie. „Uiteraard deden we dit eenmalig. Als Zeehavenpolitie krijgen we veel verzoekjes of dat iemand met ons mee kan varen. Helaas is dit voor ons soms lastig in te passen in onze werkzaamheden”, schrijven ze bij de video.