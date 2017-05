Yoga in de Kuip tegen voetbalgeweld

Ontspannen na een knallend kampioensfeest of juist weer zen worden na een herhaling van vorige week zondag? Op woensdag 12 juli willen Amanda Wams, Dora Borst en Karin Meulink een speciaal yogaworkshop organiseren in de Kuip. ‘Een vredelievend protest tegen voetbalgeweld’, noemen ze het zelf. Aanleiding? De onrust in de stad na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior.

Tegenslag

„Het valt niet mee voor een aantal Feyenoord-supporters om om te gaan met tegenslag. Hoewel de emoties begrijpelijk zijn, is het gedrag funest voor mede- Rotterdammers en de stad”, schrijven de dames van Yoga op het Schouwburgplein en Villa Yoga op Facebook. Daarom hebben ze besloten de handen ineen te slaan. „Voor iedereen die van Feyenoord houdt en speciaal voor de mensen die het moeilijk vinden om met tegenslag om te gaan.”

Steun

De dames benadrukken dat het nu nog een ‘fictief evenement’ is, maar het drietal hoopt op genoeg steun om het ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. „Steun deze actie en zet jezelf op aanwezig bij het evenement Yoga in De Kuip!”

Ruim 200 mensen hebben inmiddels aangegeven aanwezig te zijn en nog eens ruim 470 mensen zijn geïnteresseerd. „Lijkt me geweldig!”, „Prima initiatief”, en „Wat ontzettend leuk. Dat iedereen maar heel zen mag worden”, zijn enkele reacties op het initiatief.