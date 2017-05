Schoffelen op ‘t dak van Station Hofplein

Daniël Opbroek zweert erbij. Lekker zen schoffelen in buurt- of moestuintjes, verspreid door de stad. Goed voor lijf en leden. Maar bovenal: goed voor je humeur. „Gezamenlijk tuinieren doet iets met een mens. Je bent lekker buiten, spant je in, ontmoet leuke, nieuwe mensen én eet ook nog eens gezond uit eigen tuin. Kortom, een perfect tegengif tegen het hectische stadsleven”, vindt hij.

Gezamenlijk tuinieren

Hij ziet al jaren de voordelen van gezamenlijk tuinieren en groenten verbouwen. In buurttuintjes zag hij verlegen muurbloempjes opbloeien tot ondernemende types, gejaagde zakenlui eindelijk rust vinden en mooie vriendschappen ontstaan tussen mensen die elkaar anders wellicht nooit ontmoet hadden – „de expat en de eenzame oudere, de Turkse dame en de Friese pastoor”.

Samen met zijn kompaan Rutger Henneman houdt Daniël zich sinds 2009 bezig met het opzetten en begeleiden van gemeenschappelijke tuinen zoals het Bergwegplantsoen, de Gandhituin, de Vredestuin in Park Pompenburg, waar de Luchtsingel op uit komt en nu dus ook de tuin op het dak van Station Hofplein.

Smikkeltuin

Want voor degenen die het nog niet wisten: óp het dak van het stukje Hofbogen waar ook Jazzpodium Bird, Restaurant De Jong en de Michelin restaurants van sterrenchef François Geurds zitten, verrijst langzaam een steeds groener wordende stadsoase. Denk aardbeienplantjes, bramenstruiken, druivenranken en allerlei andere fruitbomen.

Een nieuwe ‘smikkeltuin’ dus, waar Daniël, Rutger en hun nieuwste collega Jorinde Kipp, verenigd onder de naam Stichting GroenGoed, sinds kort een nieuw project zijn gestart.

„Sinds vorige week tuinieren wij elke dinsdag van 11 tot 2 op het dak. Dus heb je zin in gezelligheid, wil je leren tuinieren of buurtgenoten leren kennen? Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via Facebook/tuinierenophetdakvanstationhofplein. Maar je kunt ook gewoon langskomen.”

Gezond leven

Waarom je dat zou willen? Daniël, die in 2010 de doctoraal van de geneeskundeopleiding aan het Erasmus MC afrondde en dus ook een heel ander leven als arts had kunnen hebben, denkt even na.

„Een gezond leven. Dat zelf hebben en anderen gunnen wil iedereen, nietwaar? Maar om dat voor elkaar te boksen, moet je vooral goed eten, bewegen en je goed voelen. De natuur helpt ons daarbij. Die wijst ons de weg. Die weg afwijzen, zie ik als een gemiste kans.”

Pindarotsjes

„Zelf probeer ik daarom mijn negatieve impact op de wereld zo klein mogelijk te houden”, vervolgt hij. „Ik vlieg niet, doe alles op de bakfiets, ben vegetariër en eet voornamelijk zelfgeteelde groenten en fruit.”

„Als anderen dat anders doen, is dat prima. Ook ik ben niet heilig en koop bier en pindarotsjes bij de Albert Heijn. Maar los van het milieu of hoe je consumeert, vraag je eens af: hoe blij ben ik? Grote kans dat tuinieren – verbinding maken met de natuur dus - je het antwoord geeft.”