Pedro Peters: Dank voor het lezen!

Het is vandaag letterlijk mijn laatste werkdag bij de RET en dus ook mijn laatste column. Ik weet eigenlijk niet hoeveel het er geweest zijn, maar iedere veertien dagen mocht ik om en om met burgemeester Aboutaleb mijn column schrijven. Een eer en ik deed het met veel plezier. In ongeveer 360 woorden schrijven wat me bezighield, wat niet in een persbericht past of op zichzelf niet de krant haalt omdat het geen ‘hard nieuws’ is. Voor mij dus een mooie kans, want ik ben ervan overtuigd dat een OV-bedrijf in een grootstedelijke omgeving als de Rotterdamse regio meer moet zijn dan alleen maar heen en weer rijden.

De RET is door en door Rotterdams en vervlochten met de hele regio, letterlijk en figuurlijk. Met onze rails en tunnels letterlijk in en onder de steden, maar we zijn ook bij veel betrokken: van North Sea Jazz, Oud en Nieuw en de huldiging van Feyenoord tot en met de sluiting van de Maastunnel. Wist u dat we per jaar meer dagen afwijkende dienstregelingen rijden dan de standaard dienstregeling? Dat vraagt om veel communicatie en als directeur ben je dan het boegbeeld van het bedrijf.

Deze column was een mooie plek om zaken uit te leggen, mijn mening te geven, begrip te vragen en op die manier aan het imago van de RET bij te dragen. Zo’n rol als boegbeeld viel niet altijd bij iedereen in even goede aarde en ik hoorde natuurlijk ook geluiden als ‘weer de RET positief in het nieuws’ tot en met zelfs ‘Pedro Peters-show’. Volgens mij is er echter niets mis mee om op allerlei plekken en momenten de boodschap van je bedrijf uit te dragen, als het maar geen holle woorden zijn en zo lang de vlag de lading dekt. Als dat niet het geval is, prikken Rotterdammers daar in no time ongenadig doorheen.

Het was bijzonder om te merken dat m’n columns goed gelezen werden. Ik kreeg reacties van veel kanten, tot en met politici en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De mooiste momenten waren echter als ik gewoon op straat of in de metro over mijn column werd aangesproken door een reiziger.

Met enige weemoed… dat is nu echt voorbij! Dank u voor het lezen.