‘Ik heb nog meer waardering voor het Kralingse Bos’

Het Kralingse Bos is Rotterdams grootste, groene recreatiegebied. De Rotterdamse illustratrice Maaike Wijnands is er regelmatig te vinden. Ze is zo gefascineerd door het bos dat ze besloot om samen met schrijfster Zita Bebenroth een boek te maken over de groene long van Rotterdam. Het Kralingse Bos – Geïllustreerd portret van een groots stadspark.

Hoe is het idee ontstaan om een boek over het Kralingse Bos te maken?

„Ik ben er regelmatig te vinden als wandelaar en handloper. Ik verbaasde me over de vele soorten mensen die in het bos zijn te vinden en alle gebouwtjes en wilde daar graag meer van weten. Als zelfstandig illustrator wilde ik daarnaast graag aan de slag met een eigen project en zo ontstond het idee om iets met het Kralingse Bos te doen. Dat is een beetje uit de hand gelopen en uitgegroeid tot een 108 pagina tellend boek waar ik 2,5 jaar aan heb gewerkt.”

Je hebt het boek samen met Zita Bebenroth gemaakt. Hoe is die samenwerking ontstaan?

„Zita kende ik al. Toen het project serieuzer begon te worden, wilde ik er graag een tekstschrijver bij betrekken. Daarom heb ik Zita gevraagd.”

Heb je veel nieuwe dingen geleerd over het Kralingse Bos?

„Ja, heel veel feitjes. Voor het boek heb ik onder meer boswachters en beheerders geïnterviewd. Een van de dingen die ik te weten kwam tijdens die interviewtjes is dat er 3 miljoen mensen per jaar naar het Kralingse Bos komen. Het is de tweede grote attractie in ons land na de Efteling. Ook leven er bepaalde bijzondere libellen, vossen en roofvogels. Wat me daarnaast opviel, is dat er veel mensen met een bijzondere hobby zijn. Zo is er een jaarlijkse papegaaiendag waar alle papegaaieneigenaren bijeenkomen in de kinderboerderij en is er een groep die al 35 jaar voetbalt in het bos."

Er is veel te zien en te doen in het bos. Hoe heb je bepaald wat je wel en wat je niet wilde tekenen?

„Toen ik met het boek begon, heb ik voor mezelf een inhoudsopgave gemaakt met dingen die ik erin wilde hebben. Ik wilde een gelijke verdeling tussen natuur, gebruiker, verenigingen en horeca. In eerste instantie ben ik de dingen gaan tekenen die mij het meeste opvielen. Daarnaast heb ik tips gekregen van buurtbewoners. In totaal bevat het boek circa 320 illustraties. Ik had er nog veel meer kunnen maken, maar omdat ik al 2,5 jaar bezig was, vond ik dat ik het moest afronden. Anders is het al verouderd voordat ik het uitbreng.”

Ben je anders tegen het bos aan gaan kijken?

„Ik heb nog meer waardering gekregen voor het Kralingse bos. Ik heb enorme bewondering voor het ontstaan en het beheer en elke keer als ik er ben, zie ik weer nieuwe onderwerpen.”

Het boek is vanaf 10 juni verkrijgbaar via www.oehoe.info en bij zelfstandige boekhandels in Rotterdam.

