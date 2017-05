‘Muziek, planten en fonteintje op Schouwburgplein’

De verbouwing van het Schouwburgplein is nu echt begonnen. De gemeente wil het toegankelijker en gezelliger maken. Metro vroeg wat mensen die geregeld op het plein komen er graag zouden zien.

Mariam (21)

„Als ik in de stad ben geweest om te shoppen, vind ik het met lekker weer altijd fijn om hier even tot rust te komen. Vooral die grote blokken die hier staan vind ik leuk, die mogen blijven”, lacht Mariam. „Maar het mag wel wat meer worden aangekleed. Een fonteintje zou ik leuk vinden. En muziek. Een podium bijvoorbeeld, zodat mensen die iets willen laten horen dat kunnen doen.” Zelf speelt ze sinds kort piano, maar of ze er zelf achter zou kruipen als er eentje wordt neergezet? „Dat durf ik denk ik niet.”

Igmar (24) en Jorge (37)

„Er was geen plek op het terras, dus zijn we uitgeweken naar het plein om van de zon te genieten”, vertellen Igmar (l) en Jorge. „Dat lijkt ons dan meteen ook een goed idee voor hier: een terrasje óp het plein of dat de terrassen eromheen hier ook serveren”, aldus de broers. „Het zou ook leuk zijn als er een plekje kon komen voor straatmuzikanten”, vindt Igmar. „Laat het een beetje een cultureel plein worden, het plein van de stad.” Ook mag er wel wat groen bij van de heren. „Palmbomen!”, oppert Igmar. „Maar het moet nog wel herkenbaar blijven, vindt Jorge. „Ik woon nu op Aruba en als ik hierheen kom om mijn broertje te bezoeken, wil ik het nog wel herkennen.”

V.l.n.r.: Romy (20), Dinja (18), Jelle (19), Michelle (17) en Kim (21)

„We zijn niet vaak vroeg vrij, maar als we het zijn, is dit een lekker plekje”, vinden de studenten. „Maar de vloer is zo glad. Als het heeft geregend, ga je zo onderuit.” Een grasveldje lijkt hen daarom een goed idee. „Het liefst met een vijver, vult Jelle aan. „Als hier gras zou liggen, zou ik hier wel vaker naartoe komen. En grotere blokken of grote, comfortabele kunstwerken waar je op kunt zitten zijn ook geen overbodige luxe”, lacht Michelle terwijl ze met haar voet in Romy’s oksel prikt. „Een open podium kan ook leuk zijn.” Kim ziet daarentegen liever iets van een gamehal op het plein komen. „Dat lijkt me leuk!”

Naomi (23) en dochter Melly (3)

„Ik zou hier graag wel wat speeltoestellen zien”, zegt Naomi, kijkend naar dochter Melly die beamend knikt. „Zodat ze lekker kan ravotten. Nu kan ze alleen op het bankje zitten.” Een klimrek of zandbak lijkt haar een goed idee. „En verder mag het wat gezelliger. Iets meer kleur, een beetje muziek, zoals gitarist of zoiets, en een beetje groen… En die verhoging in het midden, wat is dat? Daar ben ik ’s nachts weleens over gevallen. Die mag weg, haha!”

Sina (24)

„Iets van water, een fonteintje of zo, lijkt me wel leuk. Dat vind ik altijd een leuke sfeer geven en het geluid ervan is rustgevend. Bovendien heb je dan wat leuks om naar te kijken als je zo op een bankje zit. Maar het is hier altijd maar kort mooi weer, dus waarom geen overdekte zitplaatsen? Zo kunnen mensen ook met minder goed weer even uitrusten na bijvoorbeeld een shopsessie of stadswandeling. Grote schermen voor voetbalwedstrijden zie ik ook wel zitten. En het lijkt me gezellig als hier straatmuzikanten kunnen optreden.”

Aanpak Plein

De verbouwing van het Schouwburgplein is onderdeel van Aanpak Plein van de gemeente Rotterdam. De komende tijd wordt het Schouwburgplein toegankelijker en gezelliger gemaakt. Zo worden de trappen aan de kant van de Karel Doormanstraat verbreed, worden er trappen aangelegd aan de kant van de Hartsuykerflat en worden daar twee hellingbanen gemaakt. Om het plein gezelliger te maken, ook als er geen evenementen zijn, komen er 38 geraniumtorens, sfeerverlichting in de luchtkokers en de boomkronen rond het plein, nieuwe stoeltjes die mensen zelf kunnen verplaatsen en plastic banken. Ook komt er deze zomer een tijdelijk pop-uppark en start de gemeente een pilot met terrassen op het plein. Verantwoordelijk wethouder Eerdmans voelt ook wel iets voor een piano, maar of die er komt, is nog onduidelijk.