Kampioenswedstrijd zet stad op z’n kop

Rotterdam zet zich schrap voor de kampioenswedstrijd Feyenoord-Heracles zondag. De wedstrijd houdt de gemoederen flink bezig en dus worden er, in verband met de beoogde drukte in de stad, allerlei maatregelen genomen. Zo zijn er verschillende dingen gesloten, verplaatst of afgelast. Metro zet het even op een rijtje.

De Doelen

Concerten die deze zondag in De Doelen op het programma stonden, gaan niet door. Wegens de verwachte (verkeers)drukte zijn namelijk enkele toegangswegen rondom het concertgebouw afgesloten. „Om die reden zijn de concerten van aanstaande zondag verplaatst naar andere data”, valt te lezen op de website.

RJSO

Naast D-Day voor Feyenoord is het zondag ook Moederdag. Maar wie naar het moederdagconcert van het Rotterdams Jeugd Symfonie Orkest wilde, zal dat op Vaderdag moeten doen. Huh? Ja, het moederdagconcert is namelijk ’vanwege de samenloop van het concert met de wedstrijd Feyenoord-Heracles en de bijbehorende drukte’ afgelast. Nieuwe datum: zondag 18 juni, Vaderdag dus. „Wij vinden het uiteraard vervelend dat we moet wijken voor de risico’s die het betaald voetbal in onze stad met zich meebrengt. Maar we kunnen de risico’s die worden ingeschat niet negeren”, schrijft het RJSO op Twitter.

Waait

Ook de openbare familievoorstelling Waait van stichting ’n Bries op het Brienenoordeiland gaat niet door. „De voetbalwedstrijd kan voor grote hinder zorgen en dit risico willen en mogen wij niet nemen.” De voorstelling is verplaatst naar zondag 18 juni.

Bieb

De Centrale Bibliotheek is houdt zondag in verband met de wedstrijd de deuren dicht. Als Feyenoord de titel pakt is de bieb ook maandag gesloten, omdat dan de huldiging plaatsvindt. „De sluiting vindt plaats vanwege de verwachte feestdrukte rond de kampioenswedstrijd”, aldus de bibliotheek op hun website. Materialen die die dag moeten worden ingeleverd of afgehaald, worden automatisch met een week verlengd. Andere vestigingen zijn wel open. De Centrale Bieb is ter compensatie op zondag 11 juni extra geopend.

Markthal

Omdat het afgelopen zondag na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior onrustig was in de stad, blijft ook de Markthal zondag gesloten.

Verkeer

De Erasmusbrug, van Brienenoordbrug, Koninginnebrug, Nieuwe Leuvebrug en Boerengatbrug draaien zondag tussen 16.15 en 18.45 niet voor de scheepvaart. „Ten behoeve van de verkeersregulatie tijdens voetbalfestiviteiten”, licht de havenmeester toe. Tevens draaien de bruggen in verband met de eventuele huldiging maandag tussen 10.15 uur en 14.15 uur niet. Bovendien mogen er zondag geen fietsen worden meegenomen in de metro. Als Feyenoord landskampioen wordt, mag dat maandag ten tijden van de huldiging ook niet.