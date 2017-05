Kampioenskoorts Feyenoord voelbaar op Marktplaats

Altijd de Kuip in je huis? Koop dan dit lichtgevende exemplaar. Dat kost je 110 euro.

Een lekker biertje drinken om nog eens na te genieten van de huldiging kan natuurlijk thuis. Zet hem dan wel even op deze salontafel die zo’n 500 euro kost.

Bij een eventuele huldiging er netjes opstaan? Dat kan met deze stropdas. Het is origineel , dus wel honderden euro’s waard.

Na de winst tegen Vitesse, toen de kampioenskoorts verder opliep, steeg het aanbod nog meer. Naast spelerskaarten en shirts zijn boeken over de club, sjaals, petten en mutsen en speldjes ook erg gewild. Maar er woorden ook wat originelere dingen aangeboden. Metro zet er een paar op een rij:

Feyenoordsupporters struinen massaal Marktplaats af om leuke spullen van hun club te vinden. Het aantal zoekopdrachten is sinds begin april geëxplodeerd, aldus de website. Vooral spelerskaarten en shirts doen het goed.

