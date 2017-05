'Ik hoop dat die vaantjesdief zich kapot schaamt'

De viering van Feyenoords kampioenschap mag volgens de politie dan zonder bijzondere incidenten zijn verlopen, één van de feestende supporters moet zich diep schamen, vindt Jill Bleiksloot. Hij of zij stond namelijk te zwaaien met een feyenoordsjaaltje dat hij stal van het graf van haar moeders beste vriend.

Triest

„Triest. Ik kan me niet voorstellen dat je zoiets kunt doen zonder schuldgevoel”, aldus Jill over de diefstal én het feesten met een van een graf gestolen vaantje. „Mijn moeder had het sjaaltje neergelegd om Ed een laatste eer te bewijzen. Hij geloofde in dit kampioenschap”, vertelt ze.

Oproep

Zondag plaatste Jill dan ook een oproep aan de dief op Facebook:

„Mijn moeder legde vorige week een Feyenoordvaantje op het graf van haar beste vriend. Hij overleed 7 maart jl. en was fanatiek Feyenoorder, mijn moeder kon op zijn seizoenkaart Excelsior - Feyenoord kijken in de Kuip. Het vaantje was symbolisch, zo kon hij een eventueel kampioenschap toch meevieren. Met liefde neergelegd, een aandenken en een eerbetoon. Vastgezet met twee brandende kaarsen in glazen potten, zodat 'ie niet weg kon waaien.

Een paar dagen later werd het vaantje van zijn graf gejat. De kaarsen bewust aan de kant gezet om een attribuutje van tien euro, een klein eerbetoon aan iemand van wie zijn graf nog niet eens af is, te pikken.

Aan de dief die vandaag Feyenoord staat aan te moedigen met een sjaaltje van het graf van Ed: je bent het niet eens waard om op te spugen, een gigantische asbak waarvoor ieder normaal denkend mens geen goed woord over heeft.

De kans is klein, maar mocht iemand weten wie dit heeft gedaan dan hoor ik het graag. Ed ligt op begraafplaats Hofwijk in Delft.”

Steun

De post kan rekenen op ruim honderd steunbetuigingen. „Maar ik ga er niet vanuit dat iemand zich meldt. Ik hoop alleen dat de dader het onder ogen krijgt en zich zó kapot schaamt dat hij of zij het nooit meer doet”, zegt Jill tegen Metro.

Kampioen

Het kampioenschap heeft ze nog wel gevierd. „Ook een beetje voor Ed. Het was mooi, maar ook dubbel.”

Inmiddels ligt er een kartonnen versie van de schaal bij het graf. „Die ligt extra goed vast. Maar ik pleit voor camera’s op begraafplaatsen. Mensen met zo weinig fatsoen dat ze dingen van een graf stelen, moeten gestraft worden. Ze komen er nog te vaak mee weg.”