Feyenoordfans blijven vertrouwen in goede afloop

Een trap tegen een prullenbak, ME-busjes die de Coolsingel en Lijnbaan opdraaien, glazen en stenen die door de lucht vliegen en knallen van vuurwerk. Het was gisteren aan het eind van de middag niet het feest waarop Rotterdam zich 18 jaar lang had verheugd. De teleurstelling droop van de gezichten van de supporters af nadat Excelsior de 3-0 maakte.

Onder meer de Markthal en veel winkels elders in het centrum sloten na het laatste fluitsignaal meteen de deuren. Niet zonder reden, want de ME had in het hele centrum de handen vol aan onruststokers die onder meer verkeersborden omtrokken en met hekken begonnen te gooien. Met onder meer waterkanonnen en paarden moest de politie hard ingrijpen om de orde te herstellen. Naast de Coolsingel was het ook op de Lijnbaan, het Schouwburgplein en het gebied rondom de Koopgoot onrustig. Daarbij werden 30 relschoppers opgepakt.

„Dit is wel heel erg klote”, sipt supporter Jeroen vlak na afloop. Hij kijkt naar de Hofpleinfontein waar een aantal mensen toch nog is in gegaan, maar meer als grap. De kampioenskoorts die de afgelopen weken flink was gestegen is in een keer gezakt. „We zaten gewoon niet in de wedstrijd. Excelsior speelde vrolijk en vrij. Ons kleine broertje was vandaag een ontzettend opstandig ventje. Maar goed, er is nog niets verloren, want als we volgende week winnen zijn we alsnog kampioen. En we zijn nog ongeslagen thuis, dus dat geeft hoop. En bij Feyenoord kan nooit iets gewoon gaan, haha.”

En dat terwijl de stemming er aan het begin van de middag goed inzat. Om 13.00 uur was het Stadhuisplein zo vol, dat er niemand meer op mocht van de politie. Er werd volop gezongen en feest gevierd. Zelfs toen een scherm uitviel bleef het gezellig. „We gaan winnen, ik denk met 2-0”, zegt Frank Verkoet uit Brabant. Samen met een groep vrienden stond hij al om half elf op het plein. „We gaan er een mooi feestje van maken.” Dat het later op de dag zo mis zou gaan, hield hij geen rekening mee. „Excelsior gunt ons dat wel. Ze zijn zo goed als veilig en hoeven niet meer.”

Maar na afloop is de stemming bij Frank gedaald tot het nulpunt. Met zijn vrienden is hij op weg naar het hotel. „We hadden al een overnachting geboekt om morgen bij de huldiging aanwezig te kunnen zijn, maar ik denk dat we lekker naar huis gaan.” Toch heeft ook hij hoop dat alles volgende week goedkomt. „We zijn ongeslagen in de Kuip, dus dat kan niet misgaan. En wij zijn er volgende week gewoon bij.”

Balen

Ook andere supporters hebben dat gevoel. „Vandaag is een domper, maar volgende week vieren we feest”, weet ook Peter Renes die samen met zijn vriendin Lieke kijkt naar de wat onrustige Coolsingel. „Hopelijk gedraagt iedereen zich vandaag netjes, want rellen hebben toch geen zin. Dit was heel slecht, maar volgende week staan we er weer. Na elke nederlaag dit seizoen volgde een grootse overwinning. Dat houden we erin.

Voor Maarten is het wel balen. „Ik ben speciaal vanuit Parijs, waar ik studeer, gekomen om dit mee te maken. Volgende week kan ik echter niet, want ik moet leren voor tentamens. Dus ik moet het dan van een afstandje meemaken hoe we gewoon kampioen worden. En na 18 jaar wachten kan deze week er ook nog wel bij.”