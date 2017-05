'De ov-chipkaart sterft een natuurlijke dood'

Na 12 jaar zit RET-directeur Pedro Peters deze week voor het laatst achter zijn bureau als Rotterdamse ov-baas. Onder zijn leiding kwam er tientallen kilometers metronetwerk bij en werd het wagenpark compleet gemoderniseerd. Hij was ook de man die de eerste reizigers aan de ov-chipkaart hielp. Metro legde hem vijf stellingen voor over politici, lef en de toekomst van het openbaar vervoer.

De ov-chipkaart is binnen vijf jaar overbodig.

Vijf jaar is een beetje snel, maar ik ben ervan overtuigd dat de kaart een natuurlijke dood sterft in de toekomst en dat is goed. De strippenkaart zou ook tijdelijk zijn, maar die bleef 30 jaar. De ov-chipkaart was bij invoering state of the art, maar dat is alweer tien jaar geleden. Ik denk dat het reizen met je bankpasje de grote verandering gaat worden. En ov-chip mobiel is sinds deze maand ook al mogelijk. De chip op je telefoon doet hetzelfde als het plastic kaartje. Maar je kan wel saldo opladen op je telefoon, dat is echt ideaal. Ook de barcode gaat de ov-chipkaart vervangen. Je print straks je dagje Efteling uit en met de barcode reis je door het ov. Hier gaan we dat als eerste doen samen met het Luxor. Alle poortjes krijgen nieuwe lezers die de mobiel, barcode en bankpas kunnen lezen. We gaan de komende twee jaar ruim 200 nieuwe bussen aanschaffen, en die worden ook voorzien van de nieuwste lezers die geschikt zijn voor mobiel, barcode en bankpassen. En dat is mooi, want toen we begonnen met de ov-chipkaart moest iedereen gedwongen overstappen van strip naar een plastic kaart. Nu niet! Straks kan iedereen zelf kiezen met welk middel hij reist. Dus wellicht kunnen we die plastic kaart over tien jaar uit de markt halen, omdat bijna niemand die dan meer gebruikt.

De politiek bemoeit zich te veel met ov-kwesties.

Ja, veels te veel. Een jaar of tien geleden bepaalde het ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal dingen in het openbaar vervoer, zoals de prijs van een strippenkaart en zonetarief. Je betaalde in Friesland evenveel als hier in Rotterdam. Toen is er een periode gekomen dat dat allemaal werd gedecentraliseerd. Het moest dichterbij de burger. Hier kregen we de Stadsregio, die kreeg alle bevoegdheden en geld om dat te regelen. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. De landelijke regie was weg. Dat zag je bij de komst van de ov-chipkaart. Dat was een landelijk project, maar niemand was de baas. Dat was rampzalig. De staatssecretaris ging nog maar over één ding, het afschaffen van de strippenkaart. Dat was haar enige machtsmiddel en dat hebben we geweten. De afspraak was toen dat als de RET de poortjes zou sluiten, de rest van het land dat een jaar later ook zou doen. We weten hoe dat is afgelopen, bij de NS zijn alle poortjes nog steeds niet gesloten. Dat is jammer.

Iets anders is de bemoeienis van de Tweede Kamer bij zaken waarvan ik denk; laat dat nou over aan de decentrale overheid en de vervoerders. Het meest slechte voorbeeld was toen de ov-chipkaart was gehackt door een zeer knappe student uit Nijmegen. Een echte zolderkamertjesprestatie. Dat werd een groot item, dat snap ik. Maar als je weet waar het over gaat was dat maar een heel klein risico. Met bankpassen wordt ook gerommeld. Maar dit werd enorm uitvergroot. Discussie in de kamer, we moesten stoppen en dergelijke. Het gevolg was uitstel. Een jaar langer moesten we twee systemen in leven houden. Dat heeft ons acht miljoen euro gekost. En die konden we nergens verhalen. Dus omdat iemand één kaart kon hacken en maximaal een dag gratis kon reizen, want ’s nachts controleert de computer de kaarten en blokkeert deze, konden 30.000 man een jaar langer dagelijks blijven zwartrijden. De Rotterdamse politiek stond gelukkig wel pal achter ons. Of ik zelf de politiek in zou willen? Nee!



Nederland is te laks met het aanleggen van nieuw openbaar vervoer.

Alle ov-bedrijven, de grote steden, de ANWB en VNO-NCW pleiten voor meer investeringen. Het loopt vast. Het is niet auto of metro of fiets, maar en en en. We kunnen niet blijven asfalteren. Er moet minstens een miljard per jaar extra bij de komende 20 jaar. De Noord-Zuidlijn is nu in aanleg, In Utrecht werkt men nog aan een tramlijn, wij werken aan de Hoekse Lijn en daarna is het op. Er gebeurt in Nederland niets meer. Alleen al in deze regio komen 700.000 inwoners bij de komende 20 jaar. Wat is het succes? Lightrail! Kijk naar onze Randstadrail. Dat soort systemen moeten hier in de Randstad worden aangelegd, maar ook in de regio Eindhoven en Arnhem-Nijmegen. Je zou er boos van worden, in Parijs investeren ze miljarden in nieuwe lijnen en wij doen het niet. Het is echt nodig! De grote Randstad heeft de omvang van Londen. Daar is één organisatie met een burgemeester. Hier is het zo versnipperd, alleen in deze regio heb ik al te maken met 23 gemeenten. Mijn droom is dat de Randstad een gebied wordt met één lightrailnet met één groot ov-bedrijf. Transport for Randstad.

Had Amsterdam maar zo’n mooi en modern ov-netwerk als Rotterdam.

Dat is niet de prestatie van mij, maar van bestuurders die heel lang geleden lef en visie hadden. Het metrosysteem hier is lang geleden bedacht. Het is begonnen in de jaren 60 met de lijn Centraal – Zuidplein. Daarna is er heel veel gebouwd. Hij gaat van noord naar zuid en oost naar west. Hij doorkruist de hele regio, het is onze ruggengraat. We hebben het mooiste ov-systeem in Nederland. Bussen hebben bij ons een hele andere rol dan in Utrecht en Amsterdam. Zij hebben geen ruggengraat onder de grond. De bus is bij ons bedoeld als ontsluiting van de wijken. Ik ben ook apetrots op het materieel. Ik kreeg de ruimte om efficiënter te werken, maar mocht wel een deel van de besparing investeren in materieel. We rijden nu met 100 miljoen subsidie minder dan 12 jaar geleden. We hebben meer inkomsten en werken kosten efficiënt.

Tramlijn 12 (Rotterdam CS- De Kuip) is de mooiste tramlijn die er is.

Haha, ik neem hem vaak. Het is de meest sfeervolle lijn die er is. Met het kampioenschap ging die dansend over de rails. In het begin hebben oude trams ingezet, maar op een gegeven moment hebben we dat niet meer gedaan. We hebben ook geen oude trams meer. En ik moet zeggen dat we nog niet een keer iets van een vernieling hebben meegemaakt. En dat ondanks de slechte jaren die we ook hebben gehad met onze club. Als klein kind woonde ik in Haarlem en was je of voor Ajax of Feyenoord. Mijn broer was Ajax, en ik Feyenoord. Ik was in gedachte Coen Moulijn. Dat ik hier kwam werken was dan ook wel heel erg mooi. En dat ze dan nog even kampioen worden voordat ik weg ga is wel heel erg leuk!