Autistische tekenaar (18) mag werk tonen bij politie

Hij wilde vroeger agent worden om boeven te vangen, maar dat leek de nu 18-jarige Raymond Goossens uit Rotterdam, die een autistische stoornis heeft, toch wel heel gevaarlijk werk. In plaats daarvan is hij gaan tekenen, maar de liefde voor de politie is nooit verdwenen. Sterker nog: boeven vangen is het overkoepelende thema van zijn werk. Daarom mocht hij dinsdagmiddag zijn werk tentoonstellen bij de Rotterdamse politie, in het complex aan de Veilingweg.

Fantastisch

„Helemaal fantastisch”, noemt Raymond het. „Een droom die uitkomt. Ik teken al zo lang ik me kan herinneren en al mijn tekeningen gaan over de politie, dus ik vind het heel bijzonder dat ik daar mijn werk mag laten zien”, vertelt hij.

Boeken

De tekeningen zijn kaften voor de boeken die hij ooit wil gaan schrijven. „Het liefst word ik later schrijver van boeken vol spanning, actie en avontuur”, aldus Raymond. „En dan kan ik er zelf bij illustreren.”

Flikken Rotterdam

Inspiratie haalt Raymond vooral uit series en boeken. Zo staan acteurs van Flikken Rotterdam regelmatig centraal in zijn werk. Bijvoorbeeld in ‘Detective Raymond’, waarin Raymond (zelfportret) met onder anderen Maartje van de Wetering en Mark van Eeuwen strijdt tegen onrecht.

Expositie

De kunstenaar werkt vijf dagen per week in Galerie Atelier Herenplaats, een kunstwerkplaats voor kunstenaars met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond. Omdat de politie een rode draad vormt in Raymonds werk, besloot medewerker van Herenplaats (en naamgenoot) Raymond Landegent contact op te nemen met de Rotterdamse politie voor een expositie. Die was direct enthousiast over het idee.

„We lenen ons niet vaak voor dit soort initiatieven, want we zijn er om criminaliteit te bestrijden en de orde te handhaven, dus zoiets past niet direct in het profiel van de politie. Maar we zijn hard als het moet en zacht als het kan”, zegt Wim Hoonhout, hoofd communicatie van de politie Rotterdam.

Rode loper

De politie pakte dan ook groots uit. Zo werd er een rode loper uitgerold voor een echt sterrenonthaal en werd er voor een dj gezorgd. Daarnaast kwam ook één van Raymonds helden, Flikken Rotterdam-actrice Maartje van de Wetering, naar het politiecomplex om zijn werk te bewonderen. „Het is mooi dat wij zo in verbinding komen met een groep waarmee normaal gesproken weinig verbinding wordt gemaakt en dat hij op deze manier in contact kan komen met zijn held”, aldus Hoonhout.