5x iets anders op Moederdag

Hartstikke leuk hoor dat Feyenoord zondag kampioen kan worden en Rotterdam daarom geheel in het teken staat van de wedstrijd tegen Heracles in De Kuip. Maar het is zondag ook Moederdag. Daarom tipt Metro alvast wat je zoal met je moeder kunt doen als zij niet zo’n voetbalfan is (of als je zelf wat anders wilt doen).

1. Trek



Eens zin in iets anders dan het standaard jaarlijkse ontbijtje op bed met croissants, (versgeperste) jus d’orange en een eitje? Ga samen naar TREK! Het foodtruckfestival is gratis toegankelijk en je kunt er niet alleen genieten van allerlei lekkers, maar ook van optredens van getalenteerde opkomende muzikanten en kleinkunstenaars.

2. Moederdagconcert



Zangeres en cabaretière Mylène D’Anjou laat je zondag samen met musicalster Cystine Carreon ‘alle hoeken van een moederhart zien’ in Katine Walhalla. Van feestelijk melodrama tot verstikkende smartlappen en tranentrekkende country, de dames brengen de mooiste en meest ontroerende liedjes over moeders ten gehore.

3. Powervrouwen



De ultieme powervrouw is mama. Laat haar dit weten door je samen te laten inspireren door andere powervrouwen. Met de tentoonstelling Vrouwen van Rotterdam brengt het Museum Rotterdam een ode aan vrouwen die op hun eigen manier hebben bijgedragen aan het Rotterdam van nu.

4. Blijdorp



Neem je moeder mee naar Blijdorp! De Rotterdamse dierentuin is onlangs voor de tweede keer op rij verkozen tot mooiste dierentuin van de Benelux én okapi Kamina kan elk moment bevallen. Bovendien zijn er onlangs twee bantengs geboren en er wordt nog een derde verwacht. En wat de denken van het in februari geboren neushoorntje Karuna en alle broedende vogels? Geniet eerst samen van het moederdagontbijt, zodat je vol energie kunt beginnen aan de speciale moederdagroute.

5. STROOM

Wie bij brasserie STROOM met z’n moeder komt highteaën, hier een selfie van maakt en deze post op Instagram of Facebook met #STROOMRotterdam („We moeten natuurlijk controleren of jullie er leuk op staan"), krijgt 50 procent korting op ma’s high tea.