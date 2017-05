12.000 fans kunnen Feyenoord-Heracles kijken in Ahoy

Het Feyenoord Festival op het Stadhuisplein mag dan zijn uitverkocht, net als de Kuip, het Kampioensevent van Café Van Zanten en Plan C, maar gelukkig hebben fans die niet thuis op de bank willen kijken nog een nieuwe kans. De wedstrijd Feyenoord-Heracles is zondag namelijk ook op grote schermen te volgen in Ahoy.

Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag aangekondigd in de gemeenteraadsvergadering.

Ontknoping

Zo’n 12.000 supporters kunnen hier rechtstreeks de ontknoping van de eredivisie zien. De kaartverkoop is donderdagmiddag gestart. Een kaartje kost 11,50 euro.

Alcohol

De gemeente Rotterdam wil op deze manier eventuele ongeregeldheden tot een minimum beperken. Er geldt ook een noodverordening. Supermarkten en andere winkels mogen zondag geen alcohol verkopen. Met een biertje over straat mag ook niet.