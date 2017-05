Wat hebben Cruijff, Mandela en Mugabe gemeen?

Het stond dinsdagochtend maar heel even online, maar dat maakt het niet minder grappig. Op de site van de Telegraaf stond waarschijnlijk dankzij een stagiair een giga-fotoblunder. Bij het bericht over de op 47-jarige leeftijd overleden dj Robert Miles stond abusievelijk een foto van de 93-jarige(!) dictator van Zimbabwe, Robert Mugabe.

Een op het oog onbegrijpelijk blunder. Maar als je de zoekterm 'Robert Miles' intoetst op ANP-Foto wordt direct duidelijk hoe de 47-jarige blanke dj verward kon worden met de 93-jarige zwarte despoot. Eén van de eerste foto's die opduikt in de ANP-beeldbank is die van Robert Mugabe. Dus de stagiair was niet alleen onnozel, maar ook nog vreselijk lui. Het gebeurt de laatste jaren steeds vaker dat, vooral op internetredacties en op social media, de verkeerde foto bij een overleden persoon wordt gezet. Wij zochten er een paar op.

Johan Cruijff

'Wij hadden The Beatles en The Stones, Nederland had Johan Cruijjf', kopte de Engelse kwaliteitskrant vorig jaar na het overlijden van de Legendarische Nummer 14. Heel mooie tekst, maar een beetje jammer dat er een foto van Rob Rensenbrink onder werd gezet.

Nelson Mandela

Alsof Nelson Mandela nog niet oneerbiedig genoeg was behandeld door de elf seconden stilte die toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter voor hem uittrok op live tv, werd de volksheld van Zuid-Afrika op social media ook nog even verward met acteur Morgan Freeman. Honderden onnozelen twitterden na het overlijden van Mandela een foto van Freeman.

George Michael

Na het overlijden van George Michael hebben heel wat sterren de poplegende op Twitter geëerd. Maar als je je steunbetuiging de wereld instuurt, kan je er maar beter voor zorgen dat je de naam juist hebt. En net daar ging de Amerikaanse actrice Sarah Michelle Gellar, bekend van Buffy The Vampire Slayer, de mist in.

Robin Williams

Na de zelfmoord van acteur Robin Williams dachten veel mensen dat voormalig Take That-ster Robbie Williams was overleden. Dat leidde tot gênante situaties op Twitter.

Mieke Telkamp

Van een iets andere orde, maar niet minder suf was de fout op de sites van Trouw en de Volkskrant na het overlijden van Mieke Telkamp. Beide kwaliteitskranten plaatsten doodleuk een foto van Anneke Grönloh bij het overlijdensbericht.

Roger Federer

Je hoeft niet altijd dood te gaan om verward te worden met iemand anders op internet. Zo werd zevenvoudig Wimbledon-winnaar Roger Federer op twitter aangezien voor Bollywood-ster Arbaaz Khan of andersom eigenlijk.

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro voetbalde bij Ajax, Valencia, Sevilla, PAOK en nu bij FC Groningen. Maar hij was nooit president van Venezuela. Toch dacht een jonge Mexicaan dat de Groningen-speler de president is van het failliete Zuid-Amerikaanse land. Hij stuurde een boze tweet naar de oud-Ajacied. Die reageerde met: Ik ben voetballer en geen president van Venezuela.