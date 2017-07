vliegendemieren houden social media bezig

De vliegende mier is weer opgedoken, met zwermen tegelijk. Niet alleen in onze huizen en tuinen, maar ook op twitter. #Vliegendemieren is een ding.

Elk jaar in de zomer is het raak tijdens de paarperiode van de mier. Je ziet dan niet alleen de werksters, maar ook de mannetjes en jonge koninginnen. Ze paren hoog in de lucht en daarom krijgen de mannetjes tijdelijk vleugels.

Drukkend weer

Het is niet toevallig dat we ze nu zien. De mieren vliegen samen uit om een nieuw volk te beginnen bij drukkend weer, vertelt de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker aan het ED.

“Mieren, mieren, overal mieren. In alle hoeken, gaten en kieren. En vandaag ook vooral in de lucht. #vliegendemieren” en “De week van de #vliegendemieren is ook weer begonnen….” klonk het gisteren op Twitter.

De meeste mensen zijn niet echt dol op de vliegende mieren. Gelukkig hoeven ze er zich niet langer druk om te maken, de paringsvlucht van de mieren duurt doorgaans maar een dag.