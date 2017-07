Nieuwe maand betekent nieuwe titels op Netflix

Time flies when you're having fun, want ineens zijn we alweer in juli 2017 aangekomen. Het typisch Hollandse herfstweer doet misschien anders denken, maar het is echt zo: de tweede helft van het jaar is hier. En juist omdat het zomerweer ver te zoeken is, kan er weer volop worden genoten van Netflix. In de maand juli worden er namelijk weer behoorlijk wat nieuwe titels toegevoegd.

Zondag 2 juli: Pretty Little Liars - Seizoen 7

Eindelijk is het moment voor fans van deze serie daar: in het zevende en laatste seizoen zal onthuld worden wie A. is, degene die de levens van de vijf vriendinnen jarenlang een hel maakte. Sinds april voegde Netflix wekelijks een aflevering toe van dit seizoen, maar de laatste aflevering ontbreekt momenteel nog. Vanaf zondag 2 juli kun je genieten van het gehele seizoen.

Vrijdag 14 juli: To The Bone

Deze Netflixfilm gaat over de eetstoornis anorexia, waar de jonge Ellen (gespeeld door Lily Collins) mee kampt. Ze glijdt steeds verder af, totdat ze naar therapie wordt gestuurd en een dokter ontmoet die haar dwingt om haar ziekte onder ogen te zien. Een extra bijzondere film wanneer je weet dat zowel de regisseur en schrijver van de film, Marti Nixon, als hoofdrolspeelster Lily Collins kampten met een eetstoornis. De film is dan ook zo realistisch mogelijk gemaakt.

Vrijdag 14 juli: Friends from College - Seizoen 1

Deze serie is een Netflix Original waar al lang naar wordt uitgekeken. Daar heeft de topcast met onder andere Coby Smulders (Robin in How I Met Your Mother) en Keegan-Michael Key (Fargo) alles mee te maken. De serie vertelt het verhaal van een getrouwd stel dat terugkeert naar New York bij hun oude universiteitsvrienden. Dat, in combinatie met Coby Smulders als een van de hoofdrolspelers, doet je bijna denken dat de serie een spin-off van How I Met Your Mother te zien krijgt. Helaas: dat zal het niet worden, maar de verwachtingen zijn alsnog hoog.

Zaterdag 15 juli: Sherlock - Seizoen 4

Wie de eerste drie seizoenen van deze serie nog nooit gezien heeft: lucky you. Deze moderne vertolking van Sherlock met Benedict Cumberbatch als Sherlock is alles wat je deze maand nodig hebt. Dit vierde seizoen is al een paar maanden uit, maar nu zijn ook de Netflix-abonnees aan de beurt. Recensenten noemen het 'het beste wat de BBC ooit gemaakt heeft'. Dat belooft wat!

Vrijdag 21 juli: Ozark - Seizoen 1

Een andere Netflix Original waar naar uit wordt gekeken is van het minder komische soort. Ozark speelt zich af in het gelijknamige dorpje in het Amerikaanse Missouri. Topacteur Jason Bateman (onder andere bekend van Arrested Development) speelt een familieman die in zijn vrije tijd een Mexicaans drugskartel financieel advies geeft. Wanneer dat misgaat, vlucht hij samen met zijn gezin naar Ozark. Deze serie belooft een combinatie te worden tussen Breaking Bad en Narcos.

Vrijdag 28 juli: The Incredible Jessica James

Veel fans waren teleurgesteld toen Jessica Williams ontslag nam bij The Daily Show zodat ze haar pijlen op acteren kon richten. Uit deze film blijkt dat het niet voor niets is geweest: ze heeft meteen de hoofdrol te pakken. In de film papt de net gedumpte Jessica James aan met een man die ook net aan de kant is gezet. De film kreeg niets dan lof op het Sundance Film Festival en is dus veelbelovend. Helaas wel nog even geduld hebben, maar dan kun je de maand juli goed afsluiten met deze Netflixfilm.