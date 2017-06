Knappe beveiliger bij Bieber-concert gaat viral

Bekijk ook: Romee Strijd schittert in videoclip van Bieber

Nadat de foto van Boy gedeeld werd met de wereld, ontplofte zijn telefoon. „Binnen een uur tijd zat mijn hele databundel er door heen omdat ik zoveel berichtjes en notificaties kreeg,” vertelt Boy. „Binnen een paar uur had ik er 10.000 nieuwe volgers bij.”

Een bezoeker deelde een foto van de hunk en binnen mum van tijd ging zijn gezicht de hele wereld over. Het gaat om de 18-jarige Boy Roeles uit Heerenveen. Nederlandse media namen massaal contact op met de plotselinge BN'er. Volgens EditieNL heeft Boy al wat aanbiedingen gehad van verschillende modellenbureaus.

