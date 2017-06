Inbreker gaat in bad, kookt en speelt op Playstation

Een Australische inbreker heeft het er van genomen toen hij inbrak in een huis in Melbourne. Tijdens zijn 'verblijf' ging hij in bad, kookte hij een maaltijd, masturbeerde hij, speelde op de Playstation en droeg kleding van de bewoners van het huis.

De inbreker spendeerde zo'n vijf uur in een woning, terwijl de bewoners van huis waren. De man zou honger hebben gekregen en wat noodles voor zichzelf hebben gemaakt, na afloop zou hij zelfs een tandenborstel van de bewoners hebben geleend. Uiteindelijk ging de onbekende twintiger er vandoor met een aantal elektronische apparaten, meldt de Australische krant The Age.

In de buurt van het huis stond een camera, waardoor de politie kon vaststellen dat de dader ongeveer vijf uur binnen was. De inbreker is nog niet gevonden, maar aangezien hij nog wat DNA-sporen achterliet moet het waarschijnlijk een stukje gemakkelijker zijn om hem op te sporen.