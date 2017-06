Foto van gekke haarstijl gaat viral: herken je dit?

Gelukkig hebben we de foto’s nog! Bij het doorbladeren van oude fotoboeken is het altijd weer hilarisch om te zien hoe apart en ogenschijnlijk niet-modieus je er in vroegere jaren bij hebt gelopen. Tot die conclusie kwam Hanna de Castro ook toen ze een oude foto tegenkwam. Toen ze het plaatje van haar bizarre coupe op Twitter plaatste, bleek ze echter niet de enige die er zo bij had gelopen.

Gek kapsel

De Castro vertelt dat ze haar moeder had geinstrueerd om haar haar ‘half-omhoog, half omlaag’ te doen. Daarmee bedoelde ze natuurlijk dat ze het bovenste deel van haar kapsel omhoog wilde, en de rest hangend langs haar rug. „Mijn moeder begreep niet wat ik bedoelde en deed het volgende”, aldus De Castro, haar verhaal begeleidend met een foto.

Moeder verdeelde het kapsel in een linker- en rechterhelft. De ene kant van het haar werd in een vlecht gedaan, terwijl de andere zijde steil naar beneden liep. En dat geeft toch een beetje een gek beeld. De moeder van De Castro blijkt echter niet de enige die moeite heeft instructies van dochterlief te begrijpen. De post van De Castro ging al snel viral en al snel melden ook andere gebruikers zich, die in het verleden hetzelfde meemaakten. De ene helft van het haar ging in een vlecht of staart, de ander liep steil naar beneden. De post is op het moment van schrijven al ruim 60.000 keer geretweet.

Zie hieronder een overzicht van andere 'slachtoffers'.