Zes keer verborgen kosten tijdens het vliegen

Zeker bij stedentrips is het een populaire manier van reizen: alleen een trolley mee voor in je handbagage. Dat gebeurt zoveel, dat het voor vliegmaatschappijen lange rijen en overvolle bagagerekken oplevert. De oplossing? Betalen voor grote handbagage. Zo wordt vliegen toch weer een stukje duurder. Wat zijn nog meer ‘verborgen’ kosten die je vlucht een stuk duurder maken?

Kosten voor je boardingpass

Bij de meeste maatschappijen kun je inchecken door je boardingpass op je telefoon te laten zien. Dat geldt niet voor elke maatschappij: Ryan Air zit je pas bijvoorbeeld graag in print of op de app. Is het niet gelukt om te printen? Dan mag je extra betalen voor je papieren pas. Check dus goed of de maatschappij waarmee je vliegt wel boardingpassen in PDF accepteert.

Stoel reserveren

Voor extra beenruimte of een stoel aan het gangpad betaal je vaak. Maar als je echt zeker wil zijn van een goed plekje, kun je bij het boeken al een stoel kiezen. Dat kost je wel extra: op intercontinentale vluchten kan dat je al gauw 50 euro extra kosten. Wil je zeker zijn van een lekker plekje? Kies je stoel dan tijdens het boeken. Maakt het je niet uit? Dan kun je tijdens het inchecken een stoel kiezen. Dat kost je veel minder en vaak zelfs niks. De beste plekjes zijn dan vaak al wel vergeven.

Ruimbagage op het vliegveld boeken

Je doet er goed aan om je handbagage goed te wegen en af te meten voor je gaat inchecken. Te zware bagage kost je extra geld en als je van tevoren geen ruimbagage boekt, kost dat je ook een aardige duit. Hoeveel is per vliegmaatschappij verschillend. Reis je met een trolley die normaal gesproken als handbagage geldt maar vind je het ook prima om ‘m in de ruimbagage te doen? En heb je geen zin in lange vluchten? Zorg dan dat je als één van de laatsten bij de gate bent, vooral bij budgetmaatschappijen wordt op korte vluchten aangeboden of zelfs verplicht om je trolley in het ruimte laten stoppen. Je kunt nog wel een klein tasje voor onder de stoel meenemen. Bij sommige duurdere maatschappijen mag je als dank zelfs eerst boarden!

Naam overzetten

Vorig jaar een vakantie geboekt met je lief en is de relatie op brute wijze geëindigd? Of wil je je ticket verkopen? Dat kost je een hoop geld. De kosten om je naam om te zetten kunnen hoog oplopen. Hoeveel verschilt per vliegmaatschappij. Let ook goed op tijdens het boeken: als je een tikfoutje hebt gemaakt, moet de ticket ook omgeboekt worden. Met de bijbehorende kosten.

Creditcardkosten

Fijn, een goedkope vlucht! Bij budgetmaatschappijen word je er soms flink ingeluisd. Die weten namelijk nogal wat extra kosten te verbergen. Wil je boeken met je creditcard? Dan kost dat je extra. EasyJet vraagt 2 procent van je ticket en Ryan Air wil 12 euro van je hebben.