'Vaders geven dochter meer aandacht dan zoon'

Vaders met een peutermeisje zouden volgens een nieuw Amerikaans onderzoek meer aandacht aan hun kind geven dan mannen die een zoontje hebben.



Het onderzoek werd uitgevoerd door de Emory-universiteit en de universiteit van Arizona. Voor het onderzoek werd data van 52 vaders van peuters verzameld.

Uit de analyse van de verzamelde informatie blijkt dat vaders anders omgaan met jongens dan met meisjes. Zo sprak men met dochters vaker over emoties en zongen vaders vaker een liedje voor hun dochter. Met zoontjes werd vaker fysiek gespeeld, denk aan stoeien en dansen.



Vaders gebruikten in gesprek met hun zoons vaker succes-gerelateerde woorden als ‘winnen’ en ‘trots’. Vaders van meisjes reageerden vaker op gehuil van hun kind dan vaders met een jongen.

Interacties

Deelnemers aan het onderzoek droegen een klein apparaatje bij zich die op willekeurige momenten een opname van vijftig seconden maakte. De interacties van de vaders met hun zoon of dochter werden op deze manier opgenomen en konden later geanalyseerd worden.

Volgens hoofdonderzoeker Jennifer Mascaro is het goed om te beseffen dat het geslacht van een kind invloed heeft op hoe we het behandelen. „Het is belangrijk om te erkennen dat vaders waarschijnlijk minder aandacht besteden aan de emotionele behoeften van hun zoon. Als zij dat wel doen, zou dit kunnen zorgen voor een grote ontwikkeling van empathie bij jongens.”