Roken: van heel normaal naar 'doe eens normaal'

Roken is steeds minder normaal. De tabakminnende mens kon vroeger nog overal zijn of haar geliefde sigaret opsteken, maar rokers zijn geleidelijk aan verbannen. Naar buiten of naar speciale rookruimtes. Dat was een aantal decennia geleden wel anders.

Het is 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Een aanleiding om een stroom aan onderzoeken te publiceren. Zo blijkt uit cijfers van het CBS en het RIVM dat er in Nederland steeds minder mensen roken. Vooral het aantal hoogopgeleide rokers nam flink af - een halvering van het aantal rokers sinds 1989. Ook middelbaar- en laagopgeleiden roken minder dan voorheen, maar die afname is minder groot.

Een rookverbod invoeren is een manier van de Rijksoverheid om roken onder Nederlanders terug te dringen en hen voor de gezondheidsrisico’s ervan te beschermen. Een sigaret opsteken wordt niet per se meer gezien als ‘gezellig’ en als je rookt zal je vast weleens de vraag hebben gekregen waarom je dat nog doet. Rookgedrag heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

Overal roken

Zo werden er vroeger op de vreemdste plekken sigaretten opgestoken. Roken in het vliegtuig? Klinkt vreemd, maar dat was het een aantal jaar terug totaal niet. In de cabine werd gewoon gerookt. Hetzelfde geldt voor de trein, ook een relatief kleine ruimte. Van rookvrije coupés naar compleet rookvrije treinen. Wat denk je van feestjes waar sigaretten in glaasjes naast de pinda’s op tafel stonden? Als we nog verder teruggaan in de tijd, komen we op de verhalen van leraren die rustig hun pijp rookten in de klas.

Televisie neemt een belangrijke positie in wanneer het over roken gaat. De reclames voor sigarettenmerken zijn vervangen door campagnes tegen roken. Vroeger werd er op tv veel meer gerookt en dat is gelijktijdig met het beeld van roken in de maatschappij afgenomen. De verschuiving van normaal naar ‘doe eens normaal’ kwam duidelijk naar voren toen Hans Teeuwen in 2013 een sigaret rookte in de uitzending van Zomergasten. Naast een hoop commentaar leverde dit hem een dikke boete op. Reden: roken op de werkplek is verboden.

James Bond

Hoe zit dat met films en series? Daarin worden relatief nog best veel sigaretten opgestoken. Het is ook een manier om een personage op een bepaalde manier neer te zetten. Om het plat te zeggen: de slechteriken roken, de goeierds niet. Films en series hebben nog genoeg personages die roken. Neem de populaire Netflix-serie House of Cards, waarin Frank en Claire Underwood samen een sigaretje roken. Of de series The Bridge, Bloodline en Bojack Horseman, daarin wordt nog ‘gewoon’ gerookt.

James Bond is een goed rolmodel. Zijn rookgedrag is te spiegelen aan dat van de doorsnede van de maatschappij. De wereldberoemde geheim agent is niet vies van een peukie, maar ook dat werd met de jaren steeds minder. Daniel Craig – sowieso een ander slag 007 dan de rest – is de eerste James Bond die het zonder tabak moest stellen. Iets waar hij overigens wel iets over te zeggen had na de opnamen van zijn eerste Bondfilm Casino Royale: “ik kan iemands hoofd eraf knallen, waarbij het bloed eruit spuit, maar ik mag geen goede Cubaanse sigaar meer opsteken.” Dat betekent niet dat alle 007-films rookvrij zijn sinds 2006. Want Bond zelf mag dan gestopt zijn, in zijn films wordt nog steeds gerookt.