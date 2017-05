Google gaat met ballonnen de wereld van 4G voorzien

Hoewel het moeilijk lijkt om nog voor te stellen anno 2017, heeft meer dan de helft van de wereldbevolking geen toegang tot internet. Google wil daar verandering in brengen met Project Loon. Met behulp van ballonnen zal je straks in de meest verre uithoeken van de wereld gewoon kunnen internetten.

Project Loon is een netwerk van geclusterde ballonnen die een 4G-signaal uitzenden. Het plan van Google is om uiteindelijk een ononderbroken internetverbinding te creëren. De ballonnen zijn gevuld met helium en zweven in de stratosfeer, op twintig kilometer hoogte. Waarom zo hoog? Omdat er in deze laag nauwelijks turbulentie voorkomt en de windsnelheden te verwaarlozen zijn. Onder de ballon bungelt een kistje met alle benodigde electronica, dat wordt aangedreven door zonne-energie.

„Het is realiteit dat meer dan de helft van de wereld geen internet kan ontvangen en wij hebben na een aantal jaren testen hier de oplossing voor gevonden", vertelt Nick Kohli, program director van Project Loon, aan Metro.

Scholen in afgelegen gebieden

Project Loon heeft tot nu toe vooral kleine successen geboekt. Google is in 2013 op kleine schaal begonnen met testen en het project lijkt nu in een stroomversnelling te zijn gekomen. De eerste ballonnen werden dat jaar opgelaten in Nieuw Zeeland. Een boer aldaar was de eerste man die dankbaar gebruik maakte van de bijzondere internetverbinding. In 2014 kreeg een school in het afgelegen Braziliaanse dorpje Agua Fria door Project Loon internet.

Clusteren en gáán

Sindsdien heeft Google grote stappen gezet. Het is gelukt om de ballonnen vanaf de aarde te clusteren in groepen en te sturen naar specifieke gebieden die extra internet behoeven. Daardoor is het niet nodig om een continue stroom van ballonnen op te laten - het oorspronkelijke idee van Project Loon. In de video hieronder brengt Google in beeld hoe Project Loon precies werkt.