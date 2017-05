Drive-in coffeeshop in Amsterdam mag er komen

Even snel een joint bestellen vanuit je auto. Het kan over een tijdje in de drive-in coffeeshop, die ergens vlakbij Amsterdam Sloterdijk een plek krijgt. De gemeente heeft hier toestemming voor gegeven.

Het idee voor een drive-in coffeeshop ligt er al langer. In 2015 werd er al een plan ingediend voor een uit twee delen bestaand complex. Naast de coffeeshop moest er een bezoekerscentrum komen, waar geïnteresseerden zich op meerdere manieren konden verdiepen in drugs.

Nieuwe locatie

Stadsdeelbestuurder Achmed Baâdoud wilde het plan niet door laten gaan op de oorspronkelijke locatie, omdat de coffeeshop dan te dicht in de buurt van scholen zou zijn. Maar Sloterdijk voldoet wel aan de eisen volgens Baâdoud, waardoor het plan voor de coffeeshop wat hem betreft doorgang kan vinden.

Op social media zijn de reacties wisselend. Waar de een het een goed plan vindt, noemen anderen het 'absurd' en 'typisch Amsterdams'.