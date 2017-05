BN'ers delen eerlijke verhalen met #InsideMyBones

Er gebeurt iets bijzonders op social media. Sinds Dotan twee dagen geleden begon met het #InsideMyBones experiment, spreidt het zich als een olievlek uit. De zanger vindt dat het tijd is voor 'eerlijke verhalen' op Instagram. Bekend en onbekend Nederland geeft daar massaal gehoor aan: zo'n 450 mensen hebben hun verhaal gedeeld. Ook Typhoon, Isa Hoes, Rens Kroes, Gwen van Poorten, Giel Beelen, Miss Montreal, Jim Bakkum doen mee. En met hen, vele anderen. Zonder opsmuk en filters.

En zo is hashtag #InsideMyBones een verzamelplaats geworden voor mensen die zich van hun kwetsbare kant durven laten zien. Dotan gaf het voorzetje met een verhaal over hoe hij worstelt met perfectionisme, en hoe dat zijn werk belemmerde. Dat ging op een gegeven moment zo ver, dat hij een jaar lang geen muziek maakte, omdat niets goed genoeg was.

De keerzijde van social media

Isa Hoes ontkracht het verhaal dat ze sterk is: op de lagere school werd ze door een klasgenoot geschopt en geslagen. Drie maanden geleden klapte ze in elkaar, toen ze tot het besef kwam dat ze meer aan het overleven in plaats van leven was. Presentatrice Gwen van Poorten stipt de keerzijde van social media aan: „De drang om alles te delen wat je doet is mooi maar kan ook veel onrust veroorzaken. Onbewust spiegel je jouw leven aan dat van een ander terwijl we nooit echt zien hoe het echt met iemand gaat. En dat is niet eerlijk."

Waar Giel Beelen opbiecht op dat veel commentaren hem raken (ook al doet hij nog zo stoer) begeleidt Jim Bakkum zijn eerlijke verhaal met een eerlijke foto waar zijn haar overeind staat. Of, zoals hij het zelf omschrijft: „Onthou, er zit altijd iemand achter dat filter VERROT OP DE BANK."

Typhoon ontroert

Rapper Typhoon ontroert met een verhaal hoe hij hij anderhalf jaar geleden besloot met een mental coach te gaan praten. Hulp vragen zag hij als zwakte, maar hij moest wel. Vijftien maanden later is hij op reis, in Sri Lanka. Hij heeft de tijd genomen om voor langere tijd te reizen, tijdens het -voor hem zo belangrijke- festivalseizoen. „En hell yeah ik kom mezelf ook tegen hier in t paradijs, maar ik ga met Gado, en zij met mij. Ik accepteer, onderzoek, huil, lach, ervaar geluk en ben vooral aan het genieten. In liefde."

#InsideMyBones is een olievlek die nog véél groter gaat worden de komende dagen. Want, om met de woorden van Dotan te spreken, de wereld is niet zwart-wit en imperfectie is vaak veel interessanter. En zo is het maar net.