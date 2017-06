Wat je moet weten over de nieuwe Xbox

Tijdens de gamebeurs E3 heeft Microsoft enkele interessante onthullingen gedaan. Zo komt er een nieuwe console, wordt het mogelijk originele Xbox-games te spelen op de Xbox One en komen er tal van nieuwe games. Metro zet de belangrijkste punten op een rij.

Nieuwe console

Maandenlang werkte Xbox aan ‘Project Scorpio’, de nieuwste console van Microsoft. De officiële naam werd bekend gemaakt tijdens de E3. De Xbox One X komt op 7 november uit en moet 499 euro gaan kosten.

Alle bestaande accessoires van de Xbox One werkt ook op de One X, net als alle ‘backwards compatible’ titels van de Xbox 360 en de Xbox One.

De console is gericht op 4K-kwaliteit. De Xbox heeft een krachtigere processor en een werkgeheugen van 12 GigaByte. Daardoor is de One X in staat om games in ultra hd weer te geven. Ook de backwards compatible games van de Xbox 360 en de Xbox One krijgen een duidelijke boost op de nieuwe console.

De Xbox One X is ‘de kleinste Xbox ooit’ en lijkt qua design veel op de Xbox One S.

Nieuwe titels

Een nieuwe console, maar ook nieuwe titels! Tijdens de E3 zijn er een aantal voorbij gekomen. Hieronder enkele titels waar fans reikhalzend naar uitkijken.

Crackdown 3

De shooter Crackdown 3 zou gelijktijdig worden gelanceerd met de Xbox One X. Daarmee is het een van de eerste nieuwe games die op de nieuwe console te spelen zijn.

Assassin’s Creed in Egypte

De nieuwe game in de Assassin’s Creed-reeks vindt plaats in Egypte. De game Assassin's Creed Origins komt op 27 oktober uit op alle platformen.

Forza 7

De racende gamers kunnen in Forza 7 losgaan met 700 verschillende wagens. Dat zijn er 250 meer dan er in Forza Motorsport 6 zaten.

De game wordt vanaf 3 oktober verkocht.

Anthem

Een eerste teaser van de game Anthem belooft een shooter waarbij je gebruik kunt maken van jetpacks. Daardoor ben je in staat rond te vliegen en dat zou er adembenemend uitzien.

Het is nog wel even wachten tot de release van Anthem: die staat pas voor 2018 gepland.

Originele Xbox-games spelen

Het is al mogelijk om een aantal Xbox 360-games te spelen op de huidige Xbox One. Tijdens de E3 maakte Microsoft bekend dat het straks ook mogelijk wordt om originele Xbox-games te spelen op Xbox One-consoles.

En dat is nieuw, want originele Xbox-spellen waren vooralsnog niet speelbaar. Later dit jaar verschijnen de eerste games. Welke dat precies zijn, is nog niet bekend.