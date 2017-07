Versjes van Lars: ik wil elke week positief openen

Heb lief. Dat is de belangrijkste boodschap van Lars van der Werf, de man achter 'De Versjes van Lars'. In een paar woorden weet hij een liefdevolle boodschap te vertellen, en dat heeft hem veel succes gebracht. Met een enkele tweet ('ik zoek een uitgever') wist hij binnen een week de aandacht van vijf uitgeverijen te trekken en inmiddels heeft hij al drie boeken gepubliceerd. Vanaf deze week gaat hij ook columns en vlogs voor Metro maken.

Hoe ben je bij de versjes beland?

„Ik schrijf al zolang ik het mij kan herinneren. Eerst als journalist, maar dat vond ik niet leuk. Toen ging ik nadenken over wat ik nog meer kan en kwam ik bij de versjes uit. Dat is een beetje uit de hand gelopen.”

Heb je een favoriet?

„Nee dat niet per se, maar er is er wel eentje die mensen altijd leuk vinden, namelijk 'Mag ik met jou een feestje zijn'. Ook in mijn nieuwe boek (Elke dag een zoen) staat een bijzondere over mijn 3-jarige nichtje. Ze zegt de meest geweldige dingen en wees op een gegeven moment naar de lucht. Ondanks dat het grauw weer was, zei ze toch: 'Witte lucht, Hars' (ze kan mijn naam nog niet uitspreken).”

'Elke dag een zoen' is alweer je derde boek, wat voegt zo'n boek toe?

„Het is vooral praktisch, dan kan ik de versjes makkelijk bewaren. Maar daarnaast is het gewoon fijn om andere mensen er blij mee te maken. Ik dacht dat alleen mijn familie en vrienden mijn eerste boekje zouden kopen, maar inmiddels heb ik al meer dan 20.000 boeken verkocht. En de lezers halen er dingen uit die ik er niet eens mee bedoelde. Mensen geven de versjes aan elkaar door en vragen elkaar er zelfs verkering mee. Er wordt een soort liefde verspreid zonder dat ik daar erg in heb.”

Je maakt ook versjes op maat, vertel...

„Eigenlijk deed ik dat vroeger in de kroeg al, tijdens mijn studententijd. Ik vind het saai om alleen een boekje te signeren. Het is leuker om een gesprekje te voeren en op basis daarvan een versje te schrijven. De meeste mensen hebben veel te vertellen, als je maar goed luistert.”

Het aantal volgers op Instagram is inmiddels de 13.000 gepasseerd, hoe voelt dat?

„Het verandert niet zo veel, ik blijf hetzelfde. Maar social media zijn wel geweldig. Iedereen heeft hierdoor een potentieel podium. Ook mensen die niet uit een intellectuele klasse uit de maatschappij komen, hebben een plek om te laten zien wat ze kunnen. Eigenlijk bepaalt het publiek nu min of meer wat populair is.”

Je hebt al veel bereikt, heb je eigenlijk nog dromen?

„Ja, zeker. Ik ben bezig om een roman te schrijven. Het gaat over mijn tijd als nachtportier, toen ik nog niet alleen van versjes kon leven. Ik ontmoette daar een crimineel die overdag appeltaarten bakte, maar 's nachts de baas van Satudarah op bezoek had. Eigenlijk gaat het over de eenzaamheid van ons beiden toentertijd.”

Wat kan de Metro-lezer verwachten?

„Elke werkweek schrijf ik een versje bij mijn column met de bedoeling om de week positief te openen. Er staan namelijk al zoveel negatieve en nare dingen in de krant. Ik ga schrijven over lieve dingen en aardige mensen. De columns en vlogs gaan over de de mooie en fijne dingen die ik meemaak op reis door Nederland.”

